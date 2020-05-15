Uygunsuz koşullarda yaşayan yaşlı kadın ve 3 torununa devlet sahip çıktı

Yozgat'ta bir apartmanın giriş katında 3 torunuyla uygunsuz koşullarda yaşam mücadelesi veren 79 yaşındaki Zöhre Çaylak, sosyal konutlara yerleştirildi.

15.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:05
Yozgat'ta bir apartmanın giriş katında 3 torunuyla uygunsuz koşullarda yaşam mücadelesi veren 79 yaşındaki Zöhre Çaylak, sosyal konutlara yerleştirildi.
Gelini 2 yıl önce ölen, oğlu da bir yıl önce cezaevine giren ve Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde bir apartmanının giriş katında 5, 14 ve 21 yaşlarındaki torunlarıyla zor şartlar altında yaşayan Zöhre Çaylak'a Valilik ve belediye sahip çıktı.
Ev eşyası ile bir aylık gıdaları belediye ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanan yaşlı kadın ve torunları, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin makam aracıyla yaşadıkları yerden alınarak yeni evlerine getirildi.
Evin anahtarını Başkan Köse'den alan yaşlı kadın ve torunları, emeği geçenlere teşekkür etti.
Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak her zaman mağdur ve mazlum vatandaşların yanlarında olduklarını söyledi.
Mağdur durumdaki bir aileden haberdar olduklarında harekete geçtiklerini ifade eden Köse, "Bu konuyu Sayın Valimiz ile konuştuk, kendisinden rica ettik ve sosyal konutlarımızdan bir hisse aldık. Biz de belediye olarak buranın tefrişatını yaptık. Ailemizi, çocukların da güzel bir şekilde yetişeceği bir ortama Yozgat Valiliğiyle birlikte taşıdık. İnşallah bundan sonraki süreçte yanlarında olmaya gayret edeceğiz." dedi.
Köse, ailenin sıcak yemek ihtiyacının da her gün aşevinden karşılanacağını ifade etti. Uygunsuz koşullarda yaşayan yaşlı kadın ve 3 torununa devlet sahip çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Celal Köse, Nohutlu, Yozgat, Güncel, Haber

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