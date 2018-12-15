Uygunsuz Yapı Malzemesi Üretimine Ceza

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:06



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:06

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 5 yapı malzemesi ile 22 hazır beton üreticisine 530 bin lira para cezası uygulandı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da 2018 yılında yapı malzemelerine yönelik denetimler sürdürüldü.Denetimler kapsamında 164 şantiye ve 43 büroda kontroller yapıldı ve bunun sonucunda uygunsuz üretim yaptığı tespit edilen tespit edilen 5 yapı malzemesi ile 22 hazır beton üreticisine 530 bin lira idari para cezası uygulandı.Açıklamada, yapı malzemelerinin daha etkin verimli şekilde denetlenmesi için hayata geçirilen Mobil Piyasa Gözetim ve Denetimi Uygulaması ile inşaatlarda kullanılan güvenli ürün oranı 2018 yılında yüzde 97'ye ulaştığı da aktarıldı.