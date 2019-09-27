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Uygur kardeşlerden müzikal komedi gösterisi

ADANA'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında ünlü komedyenler Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleri ve şarkılarını müzikal komedi gösterisi ile yeniden canlandırdı.

27.09.2019 00:38Uygur kardeşlerden müzikal komedi gösterisi
ADANA'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında ünlü komedyenler Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleri ve şarkılarını müzikal komedi gösterisi ile yeniden canlandırdı.
Merkez Park Amfi Tiyatro'daki Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin gösterisine Adanalılar ilgi gösterdi. Türk Sineması'nın unutulmaz sahnelerini ve şarkılarını komedi gösterisiyle harmanlayan Uygur kardeşler, izleyenleri kahkahalara boğdu. İzleyicilerin de dahil olduğu interaktif gösteri, yaklaşık 2 saat sürdü. Gösterinin sonunda Uygur kardeşler ve ekibi, izleyenlerin alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı.



Süheyl Uygur, Adana, Uygur, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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