Uygur şarkıcı Raşida Davut'a 'bölücülük' suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası

Doğu Türkistanlı dünyaca ünlü ses sanatçısı Raşida Davut'un çıkarıldığı gizli bir mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.Şincan Mukam Topluluğu üyesi Davut'un, Pekin yönetimi destekli Urumçi Halk Mahkemesi tarafından "bölücülük" yaptığı gerekçesiyle 2019 sonunda yargılanarak 15 yıl cezaya çarptırıldığı bildirildi.

Kaynak: Euronews.com