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Uygur şarkıcı Raşida Davut'a 'bölücülük' suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası

Doğu Türkistanlı şarkıcı Raşida Davut'un Urumçi'de çıkarıldığı gizli bir mahkemede, bölücülük suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı

25.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:17
Uygur şarkıcı Raşida Davut'a 'bölücülük' suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası
Doğu Türkistanlı dünyaca ünlü ses sanatçısı Raşida Davut'un çıkarıldığı gizli bir mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Şincan Mukam Topluluğu üyesi Davut'un, Pekin yönetimi destekli Urumçi Halk Mahkemesi tarafından "bölücülük" yaptığı gerekçesiyle 2019 sonunda yargılanarak 15 yıl cezaya çarptırıldığı bildirildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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