Uygur Türkleri'nin koronavirüs endişesi: Toplu yaşam salgın riskini ortaya çıkarıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Uygur Türkleri de endişe duyuyor. Kamplarda yaşayan Uygur Türkleri büyük bir salgın tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını düşünüyor.

KORONAVİRÜS, BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı da tehdit eden koronavirüs(Kovid-19) yüzünden bugüne kadar Çin'de 1368 kişi hayatını kaybetti. Çin'de virüsün bulaştığı insanları sayısı da 59 bin 883'e yükseldi.

UYGUR TÜRKLERİ KORKUYOR

Çin'de görülen koronavirüs Uygur Türkleri'ni de endişelendiriyor. Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Erkin Emet, kampları bekleyen tehlikeden bahsetti. Medyascope'a konuşan Emet "Toplu faaliyetlerin hepsi durduruldu, eğitim öğretime ara verildi, karantina uygulanıyor ancak bölgedeki kamplarda binlerce Uygur Türkü bir arada yaşamak zorunda, bu büyük bir salgın riski ortaya çıkarıyor." dedi.