Uygur Türklerine bir destek de ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams'tan geldi

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'den sonra, dünyanın en iyi rugby (ragbi) oyuncularından Sonny Bill Williams da Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik muamelesini eleştirdi.

Çin, Şincan'da bir milyona yakın Müslüman'ı "toplama kampında tutmakla" suçlanıyor.

Din değiştirip Müslüman olan Williams'ın Twitter'da paylaştığı mesajda üzerine Çin bayrağı resmedilen bir elin, Doğu Türkistan'ı temsil eden bayrağı olan bir diğer eli burktuğu görülüyor, üzerinde Doğu Türkistan bayrağı olan elden de kan akıyor.

Mesajda da "Ekonomik çıkarları insanlığa tercih ettiğimiz üzücü zamanlar" diyor.

ÇİN'DEN ÖZİL'E TEPKİ

Mesut Özil de Twitter hesabından Uygur Türklerine destek çıkmış ve sessiz kalanları eleştirmişti.

Özil mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kuran'lar yakılıyor. Camiler kapatılıyor. Medreseler yasaklanıyor. Din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkekler ile evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun. Sesi çıkmıyor."

TELEVİZYON YAYINI KALDIRILMIŞTI

Arsenal kulübü Özil'in mesajının "kişisel bir yorum olduğunu, Arsenal'in bir futbol kulübü olarak siyasete karışmama ilkesine sadık olduğunu" açıklamıştı. Çin ise Arsenal'in maçını televizyon kanalından kaldırarak tepki göstermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Özil'in "sahte haberlerle kandırıldığını" söyledi ve yaşananları kendi gözleriyle görmesi için Özil'i bölgeye davet etmişti.

Çin ayrıca, Pro Evolution Soccer adlı simülasyon oyunundan Özil'i çıkarmıştı.