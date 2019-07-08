08.07.2019 20:46
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Uygur Türklerinin misafirhanelerden atıldığı iddiası

Kayseri'de yaşayan Uygur Türklerinin, kaldıkları misafirhanelerden atıldığı iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Kayseri'de yaşayan Uygur Türklerinin, kaldıkları misafirhanelerden atıldığı iddiasının doğru olmadığı bildirildi.
Kayseri'de kaldıkları eski lojmanlardan çıkartıldıklarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan Uygur Türkleri, iddia edildiği gibi mağduriyet yaşamadıklarını söyledi.
Kaldıkları eski lojmanlar depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı bulunduğunu, bu nedenle binaları boşalttıklarını belirten aileler, mağdur olmamaları amacıyla valiliğin kendilerine kira yardımı yaptığını ve kendi istekleriyle yeni evlerine yerleştirildiklerini anlattı.
Doğu Türkistanlı Abbas Abdulresul, 3 ay öncesine kadar ailesiyle eski lojmanda yaşadığını söyledi.
Yeni taşındığı evde ailesiyle çok mutlu olduğunu ifade eden 6 çocuk babası Abdulresul, "Kaldığımız lojman depreme dayanaksız olduğu için devlet bize kira yardımında bulundu. 'Sizi daha sağlam ve temiz bir yere taşıyalım' dediler. Allah, devletten razı olsun, kira yardımında bulunuyor. Yeni evimize taşındık. Bizi kimse sokağa atmadı. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.
Seyidali Semender de eski lojmanlarda 4 yıl yaşadığını, 2 ay önce de ev kiraladığını dile getirdi.
Vatandaşların kendilerine her konuda yardımcı olduğunu ifade eden Semender, "Kaldığımız binalar çürük olduğu için yeni evimize taşındık. Devlet kiralarımızı karşılayacağını söyleyerek bizi buraya getirdi. Çok memnunuz. Herkes bize yardımcı oluyor, Allah razı olsun." dedi.
Kayseri'de bazı Uygur Türkü ailelerin, kaldıkları misafirhanelerden atıldığı yönünde medyada haberlerin yer alması üzerine valilik, iddiaları yalanlayarak 96 ailenin kaldığı eski binalarla ilgili yıkım süreci başlatıldığını ve bu nedenle mağdur olmamaları için ailelere kira yardımı yapıldığını açıklamıştı. Uygur Türklerinin misafirhanelerden atıldığı iddiası
Kaynak: AA
Kayseri, Uygur, Güncel

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