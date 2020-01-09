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Uyku bozukluğu genç erkeklerde alzaymır riskini artırabilir

Bilim insanları, uyku bozuklukları ve düzensiz uykunun genç erkeklerin kanında Alzheimer hastalığına bağlı protein seviyesini artırabileceğini tespit etti.

09.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:26Uyku bozukluğu genç erkeklerde alzaymır riskini artırabilir
Bilim insanları, uyku bozuklukları ve düzensiz uykunun genç erkeklerin kanında Alzheimer hastalığına bağlı protein seviyesini artırabileceğini tespit etti.
'teki Üniversitesinden araştırmacılar, yaş ortalaması 22 olan 15 erkeğin uyumadan önce ve uyuduktan sonra kanlarındaki tau protein seviyelerini ölçtü.
Uykusuz geçen gecenin ardından erkeklerin tau protein seviyelerinde yaklaşık yüzde 17 artış görülürken, uykusunu alanlarda bu oran yüzde 2 tespit edildi.
Araştırmacılardan Jonathan Cedernaes, araştırmanın küçük çaplı olduğunu, kadınlar için de aynı durumun geçerli olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi.
Bulguların, uyku bozuklukları ve düzensiz uykunun alzaymırı tetiklediğini ortaya koyan delillere bir yenisi eklediğini belirten Cedernaes, "Araştırma, genç bireylerin de uykularına dikkat etmeleri gerektiğini gösteriyor." dedi.
Cedernaes, bulguların genç yaşta düzenli uyku alışkanlığının bu durumu önleyebildiğini savundu.
Önceki araştırmalar, gece uykusunu alamamanın alzaymıra neden olan zehirli amiloid beta proteini seviyesini arttırdığını ortaya koymuştu.
Araştırmanın sonuçları İngiliz bilim dergisi "New Scientist"de yayımlandı.

Uppsala, İsveç, Güncel

Kaynak: AA

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