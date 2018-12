Uyku Halindeki Sürücüyü Uyaran Optik Alarm Sistemi Geliştirildi

Kaynak: DHA

İsrailli teknoloji şirketi Guardian Optical Technologies, otomobilin içerisine yerleştirilen kamera sensörleriyle uyku halindeki sürücüyü alarm sistemiyle uyandıran bir sistem geliştirdi.Ölümcül trafik kazalarının çoğu, sürücünün araba kullanırken uykuya dalması ya da dikkatinin dağılması sonucu meydana geliyor. Amerika 'da, 2017 yılında, 37 bin kişi trafikte uyuyakaldığı ya da telefonlarıyla ilgilendikleri için meydana gelen kazalarda hayatını kaybetti.Bu rakamlardan yola çıkan teknoloji şirketi Guardian, 2D ve 3D yüz algılayıcı kamera sensörleriyle, sürücünün başı aşağıya düştüğünde ve uzun süreli gözleri kapandığında, bunu algılayarak siren sesiyle sürücüyü uyandıran "All in One" (Hepsi bir arada) isimli bir araç içi uyarı sistemi geliştirdi.Guardian'ın CEO 'su Gil Dotan, "Sürücünün baş pozisyonu, sürücünün yola dikkat edip etmediğini ve aynı zamanda uykulu olup olmadığını anlamanın önemli yoludur." açıklamasını yaptı.Uyarı sensörü araçta bulunanları algılamak için videolu görüntü tanıma (2D), derinlik eşleme (3D) ve optik makro hareket analizini kullanıyor. Sürücünün gözleri kapandığında ve başı öne düştüğünde alarm sistemi devreye giriyor ve uyku halindeki sürücü uyanana kadar alarm çalmaya devam ediyor. Maliyet açısıdan kemer takmadığında, sürücü kapısı kapanmadığında ya da benzin bittiğinde hali hazırdaki araçta uyarı sistemlerinden biraz daha maliyetli olan araç içi uyku alarm sistemi, hareket algılama ve otonom sistemler geliştikçe günlük hayatımıza girecek gibi görünüyor. - N