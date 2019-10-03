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Uykudaki kocaya insülün iğnesi yapan kadına 8 yıl hapis

Polonya'da bir kadın uykudaki eşini insülün iğnesi yaparak öldürmeye çalıştığı suçlamasıyla 8 yıl hapse mahkum edildi.

03.10.2019 14:26Uykudaki kocaya insülün iğnesi yapan kadına 8 yıl hapis
Polonya'da bir kadın uykudaki eşini insülün iğnesi yaparak öldürmeye çalıştığı suçlamasıyla 8 yıl hapse mahkum edildi. Kızının çağırdığı ilk yardım ekipleri sayesinde hayata döndürülen talihsiz koca ise mahkemede karısını affettiğini, eve dönmesini beklediğini söyledi.

Polonya'nın güneybatısındaki Lewin Brzeski kentinde meydana gelen olayda 54 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın, uykudaki kocasına yüksek dozajda insülün iğnesi yaptı. Ailenin o sırada evde bulunan kızı babasının kötüleştiğini fark ederek 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi. Hızlıca olay yerine intikal eden ekipler şuurunu kaybetmiş talihsiz kocayı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tetkiklerin ardından adama yüksek derecede insülün yapıldığı, ekiplerin acil müdahalesi olmasaydı hayatta kalamayacağı belirlendi. Bunun üzerine soruşturma başlatan polisler adamın olay esnasında evde bulunan karısını gözaltına aldı. Kanında 2 promil alkol bulunduğu belirlenen kadın hakkında evdeki delillerin de toplanmasının ardından cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açıldı.

Savcının müebbet hapis talebinde bulunduğu kadın ilkin üzerine atılı suçlamaları kabul etmezken sonrasında eşiyle geçinemedikleri için böylesi bir yola başvurduğunu, ancak öldürmek niyetinin olmadığını söyledi. Sağlık durumu oldukça ağır olan kocanın hastanede süren tedavisi esnasında haftalarca uyutuldu. Talihsiz adam uzun süre sonra sağlığına kavuştuktan sonra katıldığı duruşmada karısını affettiğini ve eve dönmesini beklediğini söyledi. Ancak mahkeme kadını cinayete teşebbüs suçundan 8 yıl hapse mahkum etti. - VARŞOVA

Polonya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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