Uykudan uyandı yanmaktan kurtuldu

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen yangında evin içinde dumanı farkedip uyanan Zehra G. ölümden döndü.

Olay, Emet ilçesi Dere Mahallesi'nde tek katlı ahşap bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde uykuda olan Zehra G., yoğun dumandan etkilenip uykusundan uyandı. Evinde yangın olduğunu farkeden Zehra G. hemen kendini dışarı attı. Emet Belediye İtfaiye Ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti ve yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilidi. - KÜTAHYA