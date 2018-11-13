Uykusuzluğun Nedeni Omuz Ağrısı Olabilir

Bu problemlere teşhis koymak için çoğunlukla MR (Manyetik Rezonans) görüntülemesi gerekliliği belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Enis Yıldırım, "MR sonrası tespit edilen sorunun türü, hastanın yaşı, işi ve sosyal beklentileri göz önünde bulundurularak hastayla birlikte bir tedavi kararı verilir. Çoğunlukla öncelikli tercih istirahat, ilaç, uygun egzersiz ve buz uygulamasıdır. Bunlara yanıt alınmayan uygun hastalarda fizik tedavi seçenekler arasında yer alır. Ancak bazı istisnai durumlarda cerrahi tedavi en uygun seçenek haline gelir" diye konuştu.
'Genç
ve aktif kişilerde cerrahi öncelikli'
Özellikle genç aktif ve iş ya da spor nedeniyle sosyal beklentisi yüksek hastalarda eklem içi yırtıklar ve kas yırtıklarında cerrahi tedavi öncelikli hale geldiğinin altını çizen Op. Dr. Enis Yıldırım, "Omuz problemlerinin cerrahi tedavisinde artroskopik yöntemler en çok tercih ettiğimiz seçenektir. Omuz artroskopisi ciltte açılan portal adı verilen küçük delikler yardımı ile kamera ve bu tekniğe özel üretilmiş el aletleri kullanılarak omuz eklemi ve çevresindeki sorunlara müdahale edilebilen bir cerrahi tekniktir" şeklinde konuştu.
'Gelişebilecek komplikasyonlar da önlenebiliyor'
Cerrahi sırasında çoğunlukla genel anestezi tekniği kullanıldığını aktaran Op. Dr. Enis Yıldırım, "Bu teknik için özel bir ameliyat masası, artroskopi kulesi kullanılmaktadır. Cerrahi "Şezlong pozisyonu" adı verilen bir pozisyonda yapıldığı için hasta hazırlığı ile hastayı masadan yatağına alma süreci uzun sürmektedir.
Bu işlemin en önemli amacı ağrının giderilmesi olsa da hekimlerin bu işlemi yapmaktaki esas amacı ileride gelişebilecek eklem kireçlenmesinin önlenmesi ve yırtıkların büyümesinin önüne geçilmesidir. Bunlarla birlikte ağrı da azalmaktadır. Tüm bunlar sağlanırken eklem açılmadan ve çevre dokulara fazla hasar verilmeden cerrahi müdahale yapılır. Eklem biyomekaniğinin daha iyi hale gelmesi ile birlikte yaşam kalitesi artmakta ve eklem harabiyeti yavaşlamaktadır" diye vurguladı.
'Fizik tedavi ameliyat sonrası için olmazsa olmaz'
Omuz artroskopisi sonrası iyileşme süreci cerrahinin hangi nedenle yapıldığına bağlı olarak değiştiğinin altını çizen Op. Dr. Yıldırım "Hasta cerrahi işlem sonrası erken dönemde genellikle omuz kol askısı ile takip edilir ve çoğunlukla 24 saat içinde hastaneden taburcu edilir. Neredeyse tüm ortopedik cerrahilerde olduğu gibi bu işlem sonrasında da fizik tedavi olmazsa olmazlardan olduğunu belirten Op. Dr. Enis Yıldırım, "Doku iyileşmesi, kasların eski gücüne kavuşması, ağrı kontrolü ve eklem hareketlerinin eski düzeyine gelebilmesi için rehabilitasyonun erken döneminde 4-6 hafta süre ile fizyoterapist ve fizik tedavi doktorunun gözetiminde olmak işlem sonucunu daha iyi noktalara taşır.
Cerrahideki diğer bir amaç hastanın günlük yaşamdaki iş, sosyal ve spor faaliyet beklentisinin karşılanmasıdır. Bunun için cerrahi öncesinde hastayı dinlemek ve beklentilerini anlamak önemlidir. Genellikle iyileşme süreci sonrasında bir kısıtlama olmamakla beraber çok yüksek aktivite beklentisi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır" şeklinde belirtti.