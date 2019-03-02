Uysal, "40-50 Milyon TL Değerindeki Binayı Hazineye Devretti"

Kaynak: İHA

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin 40-50 Milyon TL değerinde olan valilik binasını bedelsiz olarak hazineye devrederek belediyeyi ve Karabük'ü zarara uğrattığını söyledi.AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal, partililer ve basın mensupları katıldı."Karabük'e adanmış bir şahsiyet olarak bilirler"Uysal, AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak projelerini daha detaylı bir şekilde anlatacaklarını belirterek, "27 Şubat 2019 tarihinde Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal'ın katılımı ile proje tanıtımı gerçekleştirdik. Projelerimizi ilk defa duyan kendi arkadaşlarımız bile çok heyecanlandı. Bu projelerin toplumun beklentisi olduğunu söylediler. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bu projeler çalakalem yazılmış bir projeler değildir. Bunların çok geçmişi olan çalışmalardır. Şahsıma atanmış belediye başkanı deniliyorsa da Burhanettin Uysal'ı Karabük halkı, AK Parti Yönetimi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Karabük'e adanmış bir şahsiyet olarak bilirler. Bu düzeltmeyi de yapmak istiyorum" dedi."Bunlar belediye başkanlığının bütçesi ile yapılacak projeler değildir"Açıklamış oldukları projelerin çoğunun Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin belediye başkanlığı öncesinde başlanan projeler olduğunu ifade eden Uysal, "Bunlar nasıl çalakalem projeler oluyor sizin takdirinize bırakıyorum. Bir araç çayının ıslah projesinin çalışması rektörlüğüm döneminde başlamış. Rektörlüğümüzdeki Karabük hayali, ideali, iddiası milletvekilliği dönemimizde de devam etti. Araç çayının ıslah ve rekreasyon çalışmalarını tamamlattık. 28 Şubatta Tarım ve Orman Bakanımız geldi ve benim başkan olduğumda bu projenin tamamını yapacağız dedi. Bunlar belediye başkanlığının bütçesi ile yapılacak projeler değildir. Paran olmuş olsa bile devletin tekelinde olan, devlet su işlerinin elinde olan bir proje. Devlet Su İşleri müsaade etmedikçe bunları gerçekleştirme şansın yok. Bizden önce de belediye başkanımız çizdi, çk güzel animasyonlarda yaptı. İzlediğiniz zaman çok mutlu oluyorsunuz ama sadece seçimlik dönemde oldu. Seçim bittikten sonra da Çin'den uzmanlar geldi bugün yapılıyor yarın yapılıyor denildi. Ama 2019 seçimleri geldiği zaman gündeme bile alınmıyor. Atanmış bir belediye başkanının böyle idealleri olur mu? Biz bir şeyin ucundan tuttuysak ya o kol kopar yada o iş kopar. Şimdiye kadar bu kol kopmadığına göre Burhanettin Uysal tuttuğu bütün işleri koparmıştır. İnşallah milletvekilliği döneminde hazırlatmış olduğumuz projeyi Karabük halkına hediye edeceğiz. Belediye başkanı olarak da üzerimize düşen görevi yapacağız" diye konuştu."Kasamdaki para ile sosyal belediyeciliği inşa ederim""Belediye bütçesinden oraya buraya para aktarılmasına da karşıyım" diyen Uysal, "Türkiye Cumhuriyetinin yapması gereken işi ben yaparım diyerek yola çıkmam. Benim kasamda bir para varsa ve ben onu devlete yaptırabilirsem benim önceliğim bu olur. Kasamdaki para ile de sosyal belediyeciliği inşa ederim . Şehrimizin kenar semtlerine gittiğimiz zaman ne yolu var ne kaldırımı var ne tabelası var. Çok geri kalmış bir şehiriz. Devletin yapacağını ben yapacağım demek belediyenin ekonomik gücünün çok üstündedir" ifadelerini kullandı."O binayı üniversitenin gelişmesi için mi verdi?"Karabük Valiliği'ne devredilen bina hakkında konuşan Uysal, "Bugün Valilik binası olarak kullanılan bina, 2009 seçimlerinde gündem maddesiydi. 2009 seçimlerinde bu bina tamamlanmış. Dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Erer belediye binasına taşınmıştı. Rafet Vergili de bu binaya taşınmayacağını deklare etti. Allah'ta ona belediye başkanlığını nasip etti gerçekten de taşınmadı. Bina atıl bırakıldı ve çürümeye başladı. Halk itiraz etmeye başladı, milli servet neden heder ediliyor diye. Bir arayış içerisine girildi. Avm yapılmaya, satılmaya çalışıldı olmadı. Netice de o gün yeni kurulmuş üniversitesinin rektörü olarak bu binayı sana verelim dediler. Siyasi konjonktürü biliyorsunuz, AK Parti seçimi kaybetmiş, MHP Belediye Başkanlığını kazanmış. Siyasi bir çekişmenin olduğu bir ortamda rektörlüğe böyle bir taleple geldi belediye başkanı. Ben tıp fakültesini açmışım, tıp fakültesine öğrenci almak için gayret gösteriyorum. Alırım dedim. Protokol imzaladık, konuşmamda da bu binayı bize tahsis ettiğiniz için Karabük Belediyesine teşekkür ederim dedim. Diyor ki üniversiteye katkı sağladım, ama o binayı değerlendiremedi beceriksiz kaçtı diyor. Size soruyorum, o binayı üniversitenin gelişmesi için mi verdi? Yoksa şehrin o siyasi baskıdan çekindiği için mi ?" ifadelerine yer verdi."Devlet sana o binaları vermeyecek, tahsisini yapacaktır"Yıllarca boş kalan bina için Karabük Belediyesi'nden yardım istediklerini ve bu isteğin reddedildiğini dile getiren Uysal, şunları söyledi: "2019 seçimlerinin yaklaşıldığı görülünce o bina sıfırdan tekrar yapıldı arkadaşlar. O döşenen granitler mermerler hepsi belediye tarafından yapıldı. Valiliğe 17 bin 683 metrekarelik bir alan tapusu ile birlikte bila bedel ile valiliğe devredildi. Kendi binası hipotekli iken bu kadar borcu varken bu kadar bonkör davranmasını anlamış değilim. Bu bina yapılırken bir yapım masrafı, tadilat masrafı, arazi masrafı var. Bunları hesapladığımız zaman 40-50 milyon TL bir bağışta bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Karabük Valiliği hazinesine bu bina tapusu ile beraber verilmiştir. Bunun karşılığında hiçbir şey alınmamıştır. Bu bina karşılığında ne aldıklarını sorduğumda hiçbir şey alınmamış. Aldıklarına dair bir tapu yok. Aldıkları tapu üzerinde aynen yazdığı bila bedel olarak yazılan tapular burada. Eski ve yeni valilik binası hazineye kayıtlı. Valilikten ve devletten sen o binaları istemiş olsan devlet sana o binaları vermeyecek, sadece tahsisini yapacaktır. Karabük halkının burada çok büyük kaybı olmuştur. O bina çok farklı bir şekilde değerlendirebilirdi. Tapusu değil tahsisi verilebilirdi. İleri ki zamanlar için ipotek olarak kullanılabilirdi.""Siyasi gelecek uğruna Karabük'ün geleceği pazarlanamaz"Rafet Vergili'nin kendisini para uzmanı, finans uzmanı ve kriz yönetimi uzmanı olarak gördüğünü kaydeden Uysal, "2007 yılında Hüseyin Erer'in öğrenci evleri projesi vardı. Bahattin Gazi yurdu biliyorsunuz. 60 dönüm arazi içerisinde 14 Mart 2007 tarihinde TOKİ ihaleye çıkıyor. 16 milyon 765 bin TL bedelle bina yapılıyor. Dönemin belediye başkanı o binanın içerisindeki çevre düzenlemesini, asfaltlarını kendisi yapıyor. Yapılmış, kredi yurtlara verilmiş bina yıllar sonra 9 milyon TL bedelle satılıyor. Karabük halkı bu gerçekleri biliyor. Belediyenin ne kadar zarara uğratıldığını anlatacağız. Keşke başarılı olsaydı. Keşke borçsuz bir belediye bize devretseydi. Keşke tapusunu değil de kullanma hakkını verseydi. Valilik orayı kullanmak istemiyor, yeni bir bina arayışı içerisinde. Bu bina neden elden çıkarıldı. Hani para uzmanı, finans uzmanı idi. Siyasi gelecek uğruna Karabük'ün geleceği pazarlanamaz. Biz geldiğimiz zaman daha güzel bir anlayışla, Eğer o valilik binası satılmış olsaydı Karabük'ün yolları cam gibi asfalt olurdu. Kaldırımları kara beton değil, başka şehirlerdeki gibi engellilere uygun renkli taşlardan mermerlerden yapmamız uygundu. Şimdiye kadar döktüğü asfalt parası 12 milyon TL. 40-50 Milyon TL'lik bir binayı bedelsiz olarak hazineye devretmiştir. Belediyeyi ve Karabük'ü zarara uğratmıştır" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK