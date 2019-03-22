Uysal, Belediye Personeliyle Buluştu

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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde gerçekleşen belediye çalışanlarıyla dayanışma yemeğine katıldı. Uysal, "İşçimizden başkan yardımcılarımıza kadar, yol arkadaşlığınız mücadele arkadaşlığınız, şehrimizi ve insanlığı yükseltme yolunda verdiğimiz mücadelede katkılarınız için teşekkür ediyor, minnet duygularımı ifade ediyorum" dedi.Başkan Uysal, Muratpaşa'da 5 yıl önce göreve başlarken, disiplinli ve düzgün bir çalışma anlayışıyla kente katma değer üretecek şekilde hizmet üretirken belediye çalışanlarının da sosyo-ekonomik ve sendikal haklardan bütçe olanakları çerçevesinde maksimum yararlanmasını öngördüklerini söyledi. Bu doğrultuda 5 yıl önce 950 lira olan asgari ücreti, daha Türkiye'de asgari ücrete ilişkin bir tartışma yokken, kendiliğinden 1350 liraya yükselttiklerini hatırlatan Başkan Uysal, "Bizim emeğe bakış açımız bu. Biz emeğe seçim gözüyle, oy gözüyle bakmıyoruz. Hiçbir talep olmasa da emeğe vicdanlı ve doğru bakmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.Benzer şekilde, Türkiye'nin en iyi memur toplu sözleşmesinin Muratpaşa'da gerçekleştirildiğini, taşeron şirketlerde çalışan personelin sendikalaşmasının önünü açtıklarını belirten Başkan Uysal, hizmet alım sözleşmesine bağlı çalışırken kadroya geçen personelin durumunda ise hali hazır yasada bir genişleme olması durumunda iyileştirmeye gideceklerini sözünü verdi. Başkan Uysal, "Birileri umut ticareti yapmak için bir şeyler söylüyor. Mümkün olursa, yasal çerçeve genişletirse bilin ki Muratpaşa Belediyesi de bunu yapar" dedi."Muratpaşa halkı mutlu"Muratpaşa'da belediyeciliği mental olarak baştan aşağı değiştirdiklerini belirten Başkan Uysal, nüfusu 500 bine dayanan bir ilçede gerçek ve sahici bir hizmet ortaya koyduklarını söyledi. Antalya'nın kalbinde şehrin asfalt altyapısını yüzde 70 oranında yenilediklerini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:"Turizmin başkenti Antalya'mızda asfaltımızı kendimiz ürettik, şehrin altyapısını yeniledik. Muratpaşa halkı bundan memnun mu? 'Belediyemiz bizim her kuruşumuzu düşünüyor' diyor. Memnun olmayan kim? Belediyemize asfalt türevlerini satmak isteyen çevreler memnun değil. 800 dönüm yeni park yaptık. Buralarda kullandığımız bitkileri de kendimiz ürettik. Halkımız memnun mu? Memnun. Memnun olmayan kim, belediyeye 5 kat, 7 kat daha pahalı çiçek satmak isteyenler memnun değil. Muratpaşa'da kurduğumuz satın alma sistemiyle alırken kazanıyoruz ve bazı durumlar dışında 45'nci gün ödemelerimizi yapıyoruz. Bundan kim memnun değil, belediyede alengirli iş yapmak isteyenler memnun değil."Muratpaşa'nın bu çevreler için hep bir kötü emsal olduğunu belirten Başkan Uysal, "Muratpaşa'da konut alanları ticari alanlara çevrilmiyor, inşaat emsalleri artmıyor. Bizim işimiz kamu yararı. Halkımız da bundan memnun. Kim şehrin dalağı parçalansın, böğrü delinsin ister ki. Kim memnun değil, şehir oligarşisi, bir takım çevreler. Kestirmeden iş görmeye, politikacıları avcunun içinde tutmaya alışmış çevreler memnun değil" şeklinde konuştu.Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Uysal, hayatı güç dalaşı ve yeme içme mekanizması olarak görenlerin Muratpaşa'da simgeleşen vatan, millet ve ülke sevgisini asla anlayamayacağını söyledi. Başkan Uysal, konuşmasını "Biz, 'Biz kim olursan gel' diyen Mevlana'nın, biz 'Sevelim sevilelim. Bu dünyaya kimseye kalmaz' diyen Yunus Emre'nin, 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' diyen Hacı Bektaş Veli'nin izindeyiz. Bizler, 'Yurtta barış dünyada barış' diyen ve kamu yöneticilerine dönüp 'Sadece millet için çalışınız' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz" sözleriyle tamamladı. - ANTALYA