Uysal: "Belediyecilik Felsefemiz Yörük Obasının Felsefesidir"

Kaynak: İHA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Yörükler Derneği'nin düzenlendiği etkinlikte "Bizim belediyecilik anlayışımız Yörük kültürümüzün bugüne uyarlanmış, geleceğe yönlenmiş halidir. Buna devam edeceğiz" dedi.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek ile birlikte Antalya Yörükler Derneği'nin tarhana çorbasının ikram edildiği kahvaltıya katıldı. Başkan Uysal, Antalya Konyalılar Derneği'ndeki konuşmasının ardından kendisine özlü çamurdan biçimlendirilerek ve fırında pişirilerek yapılan Konya'ya özgü toprak testi hediye edildi.Başkan Uysal, yeni haftaya ise Antalya Yörükler Derneği'nin tarhana çorbasının ikram edildiği kahvaltısıyla başladı. Başkan Uysal, Yörüklerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Zaten burası bizim evimizi sayılır. Her zaman geldiğimiz, kendimizi güvende hissettiğimiz bir yer" dedi.Muratpaşa'da mutlak kamu yararını hedefleyen bir belediyecilik anlayışı 5 yıllık bir dönemi tamamlamak üzere olduklarını belirten Başka Uysal, "Belediyecilikte ilham aldığımız felsefe bir Yörük obasının felsefesidir. Yörük obasında ihmal yoktur. İhmalin sonu felakettir. Dolayısıyla gece gündüz tetikte olmak ve çalışkan olmak vardır. Bizim belediyeciliğimizde de gece gündüz tetikte olmak çalışkan olmak vardır. Çünkü 'Antalya'nın kalbi' diye tabir edilen bir ilçede belediyecilik yapıyoruz" diye konuştu.Yine Yörüklerin göç ederken karşılaştığı diğer topluluklarla ikram alıp vermeye dayalı anlayışının Muratpaşa'da barış, kardeşlik ve empatiye dayalı bir kültür olarak ortaya çıktığının altını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi:"Yörük obasına kimin mahareti yüksekse o ön plana çıkar. İşte bu, Muratpaşa'mızda liyakata dayalı belediyecilik sistemizdir. İşte bu da bizim demokratik kültürümüzdür. Hiçbir zaman bir Yörük beyi davarı kesip tek başına yemez. O da bizim şeffaf belediyeciliğimizdir. Bir Yörük obasında bütün insanlara adaletle muamele etmek vardır. İşte o bizim Turunç Masamızdır. Bizim belediyecilik anlayışımız Yörük kültürümüzün bugüne uyarlanmış, geleceğe yönlenmiş halidir. Buna devam edeceğiz. Muhittin Böcek başkanımız öncülüğünde bu anlayışın bütün Antalya'ya yayılacağına ve milletimizin bir uygarlık nüvesi tesis edebileceğine inancım tamdır." - ANTALYA