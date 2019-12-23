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Uysal'dan bayan hentbol takımına moral

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının ziyaretinde ilk yarıda alınan 4 galibiyetin moralleri bozmaması gerektiğini belirterek "Size bakarak binlerce sporcunun hayatı değişecek.

23.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:29 Uysal'dan bayan hentbol takımına moral
Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediye kadın hentbol takımının ziyaretinde ilk yarıda alınan 4 galibiyetin moralleri bozmaması gerektiğini belirterek "Size bakarak binlerce sporcunun hayatı değişecek. Türkiye'nin spor hayatı, politikası değişecek" dedi.

Muratpaşa Belediyespor'un 18.7 yaş ortalamasıyla Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden hentbol takımı oyuncuları, teknik heyet ve kulüp Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Uysal, ziyarette sporculara beslenme uzmanlarının da tavsiye ettiği komposto ikram ederken sezonun ilk yarısında alınan 8 puanın asla moral bozukluğuna neden olmaması gerektiğini söyledi. Geçiş döneminde bu tip sonuçların son derece normal olduğunu belirten Başkan Uysal, takımın yapısal bir değişim yaşadığını söyledi. Alınan sonuçların bu değişim sürecini asla değiştirmeyeceğini dile getiren Başkan Uysal, "Ne yaptığımızı biliyoruz. Ülkemize hizmet ediyoruz. Ucuz şeyler peşinde değiliz. Ciddiyiz. Ciddi ve kalıcı bir reform peşindeyiz. Bize, size bakarak binlerce sporcunun hayatı değişecek. Türkiye'nin spor hayatı, politikası değişecek" dedi. Bu değişimin izlerini hentbol süper liginde görmenin mümkün olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, "Sizlerle başka bir seviyeye çıkacağız. 3 yıl içinde bambaşka bir spor anlayışı ortaya çıkacak. Çünkü neyin yapılmasını gerektiğini gösteriyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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