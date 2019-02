Uysal'dan, Evlad-ı Fatihanları Ata Yurtlarına Götürme Sözü

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart'tan sonra belediye başkanı seçilmesi halinde, ilçedeki Evlad-ı Fatihanların Yunanistan'a rahat gitmeleri ve vizelerinin hızlı alınması için çaba göstereceklerini belirtti.Uysal, Zorunlu Nüfus Mübadelesi'nin 96'ncı yılı dolayısıyla Lozan Mübadele Derneğinin düzenlediği, toplantıya katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Uysal, 96 yıl önce yaşanan nüfus mübadelesiyle Türkiye'ye gelen insanların torunlarına, ata yurtlarına gidip görmeleri için çaba göstereceğini söyledi.Lozan Mübadele Derneği Başkanı Şule Kocaman'ın, "Mübadil torunlarının ata yurdunu ziyaret etme ve Büyükçekmece'de Balkanlar'dan gelen insanların kullanabileceği bir park yapılmasını istediğini" aktaran Uysal, "Dernek başkanımızın istekleri için canla başla diyorum. Daha ilerisi var." dedi.Nüfus mübadelesiyle Balkanlar'dan dönenlerin hikayelerinin çok konuşulduğuna, ancak oralara gidenlerin gidiş öykülerinin pek konuşulmadığına dikkat çeken Mevlüt Uysal, şöyle devam etti:"Balkanlar'da yaşayan Türklerin, ana vatanlarına geri gelmeleri için bundan 96 yıl önce ne kadar emek çekildiği biliniyor. Ancak bu Evlad-ı Fatihanların, Balkanlar'a ve Karadeniz'e gönderiliş amaçları ve hikayeleri pek bilinmiyor. Selçuklu dağıldıktan ve her beylik kendi iç sorunlarıyla uğraşırken bir beylik ki, o da Osmanlılar, Balkanlar'a doğru açılmayı hedefledi. 1453 yılında İstanbul fethedilmiş ama Karaman Beyliği ve Alanya Beyliği yaklaşık 1471'lerde Osmanlıya tabi olmuş. Osmanlı da bakmış ki, bu kadar mücadeleci insan var. Bunların bir kısmını Balkanlar'a, bir kısmını da Karadeniz'e göndermiş. Alanya'da üç tane oba vardır. Aşağı oba, yukarı oba ve oba."Büyükçekmece'ye geldiğinde, Mimaroba, Ekinoba, Kamiloba, Türkoba ve Sinanoba olmak üzere 5 oba ile karşılaştığını belirten Uysal, "Obalarda buluştuk. Sizler, Balkanlar'a gitmiş, geri dönmüşsünüz. Bizler Alanya'da kalmışız. Geçmişlerimize baktığımızda gerçekten aynı ailedeniz. Burada obaları gezdiğimde sadece yeni tanışan insanların değil, yıllardır birbirini özleyen insanlar gibi karşılaşıyoruz." dedi.Osmanlı'nın Türkleri, Balkanlar'a ve Karadeniz'e göndermekle bir anlamda iyilik yaptığını aktaran Uysal, böylece oralarda İslam'ın bayrağının, Osmanlı'nın sınırlarının korunduğunu söyledi."Buralara hizmet, boynumuzun borcu"Mevlüt Uysal, mübadillerin hem geçmişte hem de günümüzde önemli görevler ifa etmeye devam ettiklerine dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Başakşehir'de görev yaparken Şamlar Köyü'ndeki Selanikli muhacirlerimiz var. Onları her sene bir otobüsle ata yurtlarına gönderiyordum. Şimdi buraya geldikten sonra ilçedeki arkadaşlarımız söyledi. 15 Mart'tan sonra bir otobüsümüz muhacirlerimizi ata yurduna götürüyor. Avrupa'da yaşayan Rumlar nasıl rahat bir şekilde buraya geliyorlarsa, buradaki Türklerin de kolay gitmeleri için vizelerinin hızlı alınması için bir girişim yapılabileceğini düşünüyorum. Atina'da, Alanya'dan giden Rumların kurmuş olduğu Alaiye Mahallesi var. Rumlar zaman zaman Alanya'ya ziyarete gelirler. Alanya'dan da, Alaiye Mahallesi'ne gidenler oluyor. Türkler, Atina'ya gidince karşılarına vize problemi çıkartılıyor. 1923 anlaşmasıyla ülkemize gelenlerin torunlarının da sadece gidip, gezip, atalarının doğduğu ve yaşadıkları yerleri görme imkanı sağlanabilir."Bu konuda belediye olarak yapabilecekleri olduğunu da belirten Uysal, şunları kaydetti:"İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki görevim, 31 Mart'a kadar. Şayet, Büyükçekmece halkı görev verirse, 31 Mart'tan sonra ve burada belediye başkanlığı görevine başlarsam, belediye olarak buradan Yunanistan'a gidecek olanların vizelerinin daha hızlı alınması için çaba gösterilecektir. Onun da girişimlerini yapıp, oralara gidip, görmek, gezmek isteyenleri her sene hep beraber götüreceğiz. Mübadil temalı bir park isteği de oldu. Büyükçekmece'nin en güzel yeri olacak bir yeri -ki Bababurnu'nda geniş bir yer var orayı- oba çadırıyla beraber güzel bir park yapalım. O zaman bunun da çalışmasını yapalım. Güzel bir Büyükçekmece yapmak için buradayız. Buralara hizmet, boynumuzun borcu. Bunun için gayretimiz fazla olacak."Büyükçekmece halkının seçimlerde oylarıyla görevi vermeleri halinde çok çalışarak ilçeyi İstanbul'un en güzel yeri yapacaklarını dile getiren Uysal, "Bu çok zor değil. Omuz, omuza vererek hep birlikte bunu gerçekleştirebiliriz." dedi.Dernek Başkanı Kocaman, Mevlüt Uysal'a katkılarından ötürü bir plaket takdim etti.AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın, partililer ve dernek üyelerinin katıldığı toplantı, halk oyunları gösterisi ve Trakya türküleriyle sona erdi.