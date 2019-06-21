21.06.2019 14:34
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Uysal'dan güreşçilere ziyaret

Uysal

Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Hüseyin Uysal, Bursa Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımını ziyaret etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Hüseyin Uysal , Bursa Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımını ziyaret etti.

Çalışmalarını Atıcılar'da bulunan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde (THOM) sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Güreş takımı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal'ı ağırladı. Sporcuların idmanını yerinde takip eden Hüseyin Uysal, sporcular ve müsabakalar hakkında bilgi aldı. Uysal'a Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Güreş branşı sorumlusu Celaleddin Güneş eşlik etti.

Sporculara sakatlıksız bir sezon ve başarı dileyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, ziyaretin ardından sporcular ve teknik heyetle hatıra fotoğrafı çekildi. - BURSA
Kaynak: İHA
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