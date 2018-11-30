Uysal'dan İdo Açıklaması

30 Kasım 2018 Cuma 13:21



30 Kasım 2018 Cuma 13:21

İDO'nun iç hat seferlerini iptal etmekten vazgeçmesi ile ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,"Büyükşehir Belediyesi olarak kalıcı olarak kamu hizmetini devam ettireceğiz. Şirket ne zamana kadar devam ederse eder. Aksattığı anda devreye gireriz" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Süleymaniye yenileme alanı proje temel atma törenine katıldı. Tören sonunda basın mensuplarına İDO'nun iç hat seferlerini iptal etmekten vazgeçmesi ile ilgili konuşarak; Şirket aksaklıklar ortaya çıkarırsa gereğini yaparız. Şuanda da hazır halde bekliyorduk" dedi. İDO'nun aldığı kararı değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,"Çözüm süreci deyince çok büyük bir problem olarak adlandı ama ortada büyük bir problem yok. Nihayetinde Büyükşehir bir özelleştirme yaptı ama yapılan iş aynı zamanda bir kamu hizmeti. İDO şirket yetkililerinden böyle bir açıklama gelince,biz demiştik ki vatandaşımızı mağdur etmeyiz tedbirimizi aldık. Gerekli hazırlığı yaptık. Feribotlarımızı iskelelerde hazır hale getirdik. Bu arada da şirketle görüşmeleri yaptık. Şirket yetkilileri de bir değerlendirme yaptılar. Dediler ki: "Biz bu kararımızdan geri dönüyoruz. Tekrar seferlerimiz devam edecek diyoruz" dediler. Tabi hem görüşmelerimizi etkili olduğunu düşüyorum. Hem de şirketin bir gerekçesi olarak yakıt fiyatlarının çok yükselmesi. İnanıyorum ki yakıt fiyatlarındaki o düşüş, dövizde ki düşüş, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğunu düşüyorum" ifadelerini kullandı."O ŞİRKET O TÜR AKSAKLIKLAR ORTAYA ÇIKARTIRSA GEREĞİNİ YAPARIZ"Şirketin bir daha aksaklık çıkardığında gereğini yapacaklarını söyleyen Başkan Uysal,"Ben şirket yetkililerine teşekkür ediyorum. Ola ki benzer şey tekrar olsa Büyükşehir olarak bu bir kamu hizmetidir. Vatandaşımızı yolda bırakmayız. O şirket o tür aksaklıklar ortaya çıkartırsa gereğini yaparız. Şu anda da hazır halde bekliyorduk ama şirketten dün itibari ile açıklama geldi. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum. Şirket yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu."ŞİRKET AKSATTIĞI ANDA DEVREYE GİRERİZ""Şirket aksattığı anda devreye gireriz" diyen Başkan Uysal,"Büyükşehir Belediyesi olarak kalıcı olarak kamu hizmetini devam ettireceğiz. Şirket ne zamana kadar devam ederse eder aksattığı anda devreye gireriz. Şirket eğer geçici bir süre bunu bu şekilde başlattıysa ne zaman tekrar fren yaptı o zaman Büyükşehir devreye girer. Vatandaşımızın hiç tedirgin olmasın,hiç rahatsız olmasın. Biz gereğini yaparız" şeklinde konuştu."FERİBOTLARDAN DA 4 ADET HAZIRLAMIŞTIK"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vapurlar ve 4 feribot hazırladığını söyleyen, Başakan Uysal," Bizim yaklaşık elimizde vapurlarımız vardı. Feribotlardan da 4 adet hazırlamıştık biz. Şu anda da biz ulaşımla ilgili yeniden değerlendirmeler var. Bu değerlendirmeler çerçevesinde hem şirket yetkilileriyle görüşüp, hem bizim ulaşımla ilgili çalışmalarımız başlayacak. Biz o feribotları kullanır mıyız kullanmaz mıyız onu bilmiyoruz. Ancak şuanda var olanlarda hiç bir aksama olmayacak" dedi.(Caner Sönmez/İHA)