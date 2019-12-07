Haberler » Güncel » Uysal, yazar Boztosun ile bir araya geldi - Haber

Uysal, yazar Boztosun ile bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun ile bir araya geldi.

07.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:59Uysal, yazar Boztosun ile bir araya geldi
Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun ile bir araya geldi. Uysal, Boztosun'un anayasayı eğlenceli, mizahi, sıra dışı ve fantastik bir öyküyle anlatan 'Anayasa Candır' kitabını herkese tavsiye etti.

Buluşmada Prof. Dr. Boztosun, Başkan Uysal'a imzalı bir kitabını hediye etti. Başkan Uysal, anayasa alanında farklı bir çalışmaya imza atan Prof. Dr. Boztosun'u kutlarken "Kanunların üzerinde anayasalar vardır. Ama Anayasa'mızı tam olarak bilmiyoruz. Sıkılmadan okuyabileceğimiz bir çalışma. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Bir roman çalışması olan Anayasa Candır'da 'hukuk devleti' kavramı ilk defa akademisyen bir hukukçu tarafından herkesin anlayabileceği, sürükleyici bir dille anlatılıyor. Roman, özgüvenli, akıllı sorular soran, rahat ve içten bir Z-kuşağı genç olan Zeyno'nun bir gün Anayasa'yı merakıyla başlıyor. Kısa sürede Anayasa'nın Devlet'in annesi olduğunu anlayan Zeyno, Devlet'le buluştuktan sonra fantastik bir yolculuğa başlıyor. Akıl ışınlarıyla seyahat eden Zeyno, bu yolculukta devletin varlık sebebini ve işleyişini, Devlet'ten öğreniyor. Özgürlük kelebekleriyle tanışıyor, hak çiçeklerinin yetiştiği vadilerde geziniyor, yerin yedi kat üstündeki adalet katına kadar çıkıyor. Kitap, hukukun üstünlüğünü tam anlamıyla kavramak isteyen herkese en eğlenceli okumayı vaat ediyor. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:53 İngiltere'de 14 yaşındaki müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı - Haber
11:53 Şanlıurfa kadıoğlu göç yolunda ölümler sıradanlaştı - Haber
11:53 Çatalca'da fabrika yangını 1 - Haber
11:53 Spor 'süpürge' diye tanınan curlingle hayatı değişti - Haber
11:53 Van'da bir araçta 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
10:46 Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın - Haber
10:20 Saadet Partisi'nden, Türk siyasetinde en çok dinlenenler derlemesi - Haber
09:30 Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi - Haber
7.12.2019 11:57:47