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Uysal, Yeni Yıl Market'i ziyaret etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'nin en büyük dönme dolabı Heart of Antalya'nın bulunduğu alanda açılan 'Yeni Yıl Marketi'ni ziyaret etti, Antalyalılara mutlu bir yıl diledi.

28.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:42 Uysal, Yeni Yıl Market'i ziyaret etti
Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'nin en büyük dönme dolabı Heart of 'nın bulunduğu alanda açılan 'Yeni Yıl Marketi'ni ziyaret etti, Antalyalılara mutlu bir yıl diledi.

Başkan Uysal, Avrupa'nın 2'nci en büyük dönme dolabı Heart Of Antalya'nın bulunduğu alanda kurulan Yeni Yıl Marketi'ni ziyaret etti. Uysal, 21 Aralık'ta açılan ve yılbaşı gecesine dek hizmet verecek markette kar küreleri, el işçiliği hediyeler, cam ve ahşap hediyelikler, oyuncakların satıldığı stantlarla birlikte Rusya'dan Meksika'ya dünya mutfaklarından tatların ve yeni yıl pasta ve kurabiyelerin bulunduğu stantları gezdi. Etkinlik hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Uysal, ziyaretinde Antalyalıların yeni yılının kutlarken, 2020'nin barış, sevgi, dostluk ve kardeşlik içinde geçmesini diledi. Uysal, ayrıca 90 metre yüksekliğindeki dönme dolabın kabinlerini de inceledi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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