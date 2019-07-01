01.07.2019 10:59
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Sulama çalışması yapan belediye çalışanı çimlerde uyuyan kişi tarafından dayak yedi! Kamera kayıttaydı

Bahçelievler'de, sulama çalışması yapan belediye çalışanı, çimlerde uyuyan kişi tarafından dayak yedi. Kameraya yansıyan görüntülerde saldırgan, belediye çalışanını darp ederken, araya girmeye çalışan vatandaşa da tekme attı.

Bahçelievler'de belediyeye ait su tankeriyle çimleri sulayan belediye çalışanı, çimlerde yatan kişi tarafından saldırıya uğradı. Kameraya yansıyan görüntülerde, çimlerde yatan bir kişi, kendisini fark etmeden ıslatan belediye çalışanını darp ederken, kendisini ayırmaya çalışan vatandaşa tekme atıyor.

Olay, önceki akşam Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler Belediyesine ait su tankeri, cadde üzerinde sulama çalışması yapmaya başladı. Belediye çalışanı tarafından yapılan sulama esnasında çimlerde yatan kişiyi fark etmeden sulama çalışmasına devam etti. O esnada çimlerde yatan bir kişi yattığı yerden kalkarak belediye çalışanının üzerine yürüdü.

"SEN BENİ NASIL ISLATIRSIN, İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİYİM"

Çimlerde yatan kişi yattığı esnada ıslanınca aniden ayağa kalkarak sulama yapan belediye çalışanın üzerine yürüdü. 'Sen beni nasıl ıslatırsın' diyerek belediye çalışanını darp ederek yere düşüren kişiyi çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yarı çıplak halde sakinleştirilmeye çalışan kişi belediye çalışanları için ikisinden de şikayetçiyim' diyerek bağırmaya başladı.

"VATANDAŞ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞIRKEN TEKME YEDİ"

Sokak üzerinde yaşanan hareketlilik vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, bir süre sokak üzerinde bağıran kişi kendisini sakinleştirmeye çalışan bir vatandaşa 'sen karışma' diyerek tekme attı.

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Önceki akşam yaşanan ve kısa bir süre hareketliliğin yaşandığı o anlar kameraya an be an yansıdı. Görüntülerde, yerde yatan kişinin ayağa kalkarak belediye çalışanlarının üzerine yürüdüğü görülüyor. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı kişi daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

Sulama çalışması yapan belediye çalışanı çimlerde uyuyan kişi tarafından dayak yedi! Kamera kayıttaydı
Kaynak: İHA
Bahçelievler, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (12)
ANKARALI: temizbi dayak atacaklardı
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HAYIRLISI: Ne değişik insanlar var ya gitmiş oraya yatmış adam bildiğin ölse ezilse ne olcak
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KERİM TEKİN: çimleri adam sulamış çime basmak bile yasak nasıl yatasın orada.
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ÇETİN DURMUŞ: Pislik harbi Pislik yıkanmaya ihtiyacı varmış, hatta Kazınması lazım kökünden böylelerinin Milletin başına bela olmaya aday böylesi pislikler bir şey değil en sonunda birinin başını yakıyor
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METİN: Bırak adam uyusun laf olsun diye sulama yapmayın sanki ot böcek çok umrunuzda
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69 YAŞINDAKİ BÜYÜK HALAN: çi mlere zarar verdiği için cezalandırılsın. görevliye saldırdığı için de ayrı ceza verilsin.
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TİREBOLULU HASAN PAŞANIN OĞLU TOLGA PAŞ: Çok haklısın sevgili kardeşim ''KATMERLİ''ceza işlemiş''KATMERLİ CEZA''verilsin. Seni tebrik ederim ne güzel tesbitte bulunmuşsun. Benim aklıma gelmemişti. Yahu Ne''ÇİN''fikirli insanlar var!
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0 10
HAŞERE: belediye çimlerdeki haşereler için ilaçlama yapmalı
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23 0
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HAŞERE: Evet bilhassa bu tür haşereler için Hah hah ha !
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15 0
PAPAĞAN: Bide otobanda otomatik cimsulama yapılıyor virajlar su içinde adam bırak 70 i 30 la bile viraja girmeye korkuyor mator kullananlar ise daha büyük tehlikede bi Allahın kulu da neden virajları ıslanırsınız diye soramıyor kapılar duvar belediye birileri ölünce mi bu probleme el atacak yetkililer duyurulur
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