Uyum Buluşmaları" Antalya'da Başladı

Yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirildiği "Uyum Buluşmaları" toplantılarının ilkinin Antalya
'da gerçekleştirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ve Antalya Valiliği
işbirliğinde Belek
turizm merkezindeki bir otelde "Uyum Buluşmaları" toplantısının ilki gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu
, kurumunun sadece hukuki belge düzenlemekle kalmayıp ev sahibi toplum ile yabancıların uyum sürecinin sağlanması konusunda çalışmalar da yürüttüğünü belirtti.
Kurumunun, Türkiye
'de ev sahibi toplum ile yabancıların karşılıklı uyumu konusunda sorumlu olduğunu aktaran Kadıoğlu, "Diğer kurumlarla birlikte yabancılara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi adına çalışmalar yaparken 'Uyum Buluşmaları' adı altında yabancılarla yüz yüze iletişim kurarak, onların sorularını cevaplandırmaktayız. Bu kapsamda ilki Antalya ilinde başlayan buluşmalarımız Aydın, İzmir
, Ankara
, Gaziantep
, Bursa
, Kocaeli
, Sakarya
, Isparta
, Denizli
, Adana
, Mersin
, İstanbul
, Manisa
, Muğla
, Edirne
ve Çanakkale
ile ilk etabını tamamlayacaktır." ifadesini kullandı.
Kadıoğlu, etkinliği düzenlemekteki amaçlarının, ülkede bulunan düzenli göçmenler, uluslararası koruma statü ve başvuru sahipleri, geçici koruma altındakiler ile Türk toplumunun çeşitli kesimleriyle bir araya gelerek Türkiye'deki uyum sürecinin desteklenmeye çalışılması ve sahadaki mevcut durumun gözlemlenmesi olduğunu kaydetti.
Antalya İl Göç İdaresi Müdürü Gözde Özkorul da kurumlarına bağlı Alanya
, Manavgat
ve Kemer
ilçelerinde açılan, sadece ikamet iş ve işlemlerini yerine getiren ilçe göç grup başkanlıklarıyla da yerinde hizmet verdiklerini belirtti.
"Antalya'da halihazırda 150'den fazla milletten 80 binden fazla yabancı ikamet etmektedir" bilgisini aktaran Özkorul, Antalya'nın İstanbul'dan sonra en fazla yabancının yerleşik yaşadığı ikinci il konumunda olduğunu kaydetti.
Toplantıda ikamet işlemleri, çalışma koşulları, vatandaşlığa geçiş, taşınmaz mal edinimi gibi konular hakkında yabancıların bilgilendirildiği belirtildi.
Etkinliğin ikincisinin Alanya'da gerçekleştirileceği bildirildi.
Kadıoğlu,Aydın,Antalya
19 Kasım 2018 Pazartesi 22:09