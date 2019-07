İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "Ülkemizde 192 farklı ülkeden, yaklaşık 5 milyon misafirimiz var." dedi.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GİZ) GmbH ortaklığında gerçekleştirilen "Uyum Buluşmaları"nın ikinci etabı Denizli 'de başladı.Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki, "Yabancıların Türkiye'de Sahip Oldukları Hak ve Yükümlülükler" konulu toplantıda, Alman kurumu ve BM çatısı altındaki diğer uluslararası paydaşlarla geçici koruma kapsamındaki misafirler için birçok proje gerçekleştirdiklerini anlattı.Uluslararası paydaşların insani dram noktasında verdiği desteği son derece önemsediklerini aktaran Ok, "Onlar da farkındalar ve çoğu zaman övgüyle bahsediyorlar. Bu konuda Türkiye'nin geliştirmiş olduğu kapasiteyi dünyanın hiçbir ülkesi geliştirememiştir. Ne misafir ettiği nüfus yoğunluğu bakımından ne de onlara vermiş olduğu hizmet bakımından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu özverisine dünyanın hiçbir ülkesi ulaşamamıştır." diye konuştu.Ok, bunun arkasında yatan iki etkenden birinin aziz Türk milleti olduğunu belirterek, "Diğeri ise Türkiye, bu konulara dünyanın baktığı gibi yaklaşmıyor. Farklı bir değerler anolojisi ortaya koymuş durumdayız. Bunu da bizim kadim medeniyetimiz, kadim öğretilerimiz ve toplumumuzun mayası olan dinamiklerden alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Göç olgusu artarak devam edecek"Göçün dünyayı kasıp kavuran bir vaka olduğunun altını çizen Ok, şunları kaydetti:"Gerek siyasi ve askeri çalkantılardan, karışıklıklardan dolayı gerekse uzak coğrafyalardaki insanların mevcut bulundukları yerlerde tutunamamalarından kaynaklanan bu göç olgusu artarak devam edecek gibi gözüküyor. Eğer Batı, kaynakları sömürmeden, müreffeh şekilde yaşayabilecekleri ortamı sağlasa, akıllarını ve kirli karışık ellerini uzatmasa, inanın herkes yerinde yurdunda gayet güzel bir şekilde yaşar."Ok, programın başında 5 Suriyeli çocuğun sahnede İstiklal Marşı'nı okuduğunu hatırlatarak, "Merhum Akif, herhalde o ifadeleri kaleme alırken sadece Cumhuriyet dönemi Anadolu topraklarını kastetmedi. Sadece Misakımilli sınırlarını da kastetmedi, gönül coğrafyamızı kastetti. Oradaki hilal, bizim kadim medeniyetimizin, İslam'ın kolları." ifadesini kullandı."Yaklaşık 5 milyon misafirimiz var"Türkiye'de 3 milyon 600 bin Suriyelinin olduğuna işaret eden Ok, "Coğrafyanın da kader olduğunu unutmamak gerekiyor. Suriyeli kardeşlerimize hiçbir zaman yabancılar gözüyle bakmadık. Ülkemizde 192 farklı ülkeden, yaklaşık 5 milyon misafirimiz var. Türk, hiçbir zaman kendisine gelmiş, sığınmış, gerekçesi ve sebebi ne olursa olsun hiç kimseye yabancı dememiştir. Evini, yuvasını açmıştır, paylaşmıştır." dedi."Uluslararası göç terminolojisinde misafir diye bir kavram yok." diyen Ok, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ya sığınmacı vardır, ya mülteci vardır. Size misafirlerimiz dememizin sebebi, eğer burada kalıcı olacaksanız, kanun ve uygulama zemininde burada ortak bir gelecek inşa edebilmek adınadır. Eğer bir gün topraklarınız özgürlüklerine ve huzura kavuştuğu zaman oralara döndüğünüzde de buradaki kardeşlerinizi kıyamete kadar unutmamak adına biz size misafirlerimiz diyoruz."Toplantıya, Denizli Vali Yardımcısı Halil Canavar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Gülbahar Arslan Elnasharty, GİZ Küme Koordinatörü Miresi Busana, Denizli Göç İdaresi Müdür Vekili Maksut Burak Dağgez, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Suriyeliler katıldı.Simultane tercüme yapılan toplantıda, yabancıların Türkiye'de sahip oldukları hak ve yükümlülükler ile uymaları gereken kurallar anlatıldı.Uyum buluşmalarıUyum sürecinin temel bileşeni olan bilgilendirme kapsamında, yabancıların hak ve hizmetlere erişimleri, yükümlülükleri, Türk tarihi ve kültürü gibi konularda bilgilendirme yapılacak "Uyum Buluşmaları"nda, ev sahibi toplumun göç konusunda farkındalığının arttırılması ve olumsuz algının düşürülmesi hedefleniyor.Etkinlikle, hizmet sağlayıcılar için göç ve uyum konularında yeni bakış açısının kazandırılması, ortak etkinlik vasıtasıyla hizmet sağlayıcılar ile yabancılar arasında iletişimin güçlendirilmesi ve katılımcıların sorularına cevap bulma imkanının sunulması amaçlanıyor."Uyum Buluşmaları", Denizli'den sonra Nevşehir, Trabzon, Kahramanmaraş, Eskişehir, Malatya ve Edirne'de gerçekleştirilecek.