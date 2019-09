"Uyum buluşmaları" Nisan 2020'ye kadar sürecek

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu , "Bizim ana amacımız toplumumuzu bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak. Ana felsefemiz de uyum konusunda Türk toplumuna doğru bilgiler vermek ve birlikte yaşam kültürünü oluşturmak." dedi.Kadıoğlu, bir programa katılmak üzere geldiği Tekirdağ'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye 'nin darda ve zorda kalan milletlere geçmişte olduğu gibi bugün de yardım ettiğini ve yardım etmekten asla geri kalmayacağını söyledi.Toplumda Suriyelilere maaş bağlandığı ve ev verildiği yönünde yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını anlatan Kadıoğlu, "Bizim programlarımızın en önemli özelliklerinden biri de doğru bilinen yanlışlar üzerinde durmak. Toplumumuzda Suriyelilerle ilgili bir algı bulunmakta. İşte Suriyelilerin devletten maaş aldıkları, Suriyelilerin TOKİ'den ev sahibi olduğu şeklinde kamuoyunun farklı bildiği birtakım doğru olarak nitelendirilen yanlışlar var. Bunları da yaptığımız broşürlerimizle, infografiklerle, toplumumuza anlatıyoruz." diye konuştu.Kadıoğlu, Türkiye'de yabancılara, özellikle Suriyelilere karşı yanlış bir algı oluşturulduğunu, bu yanlış düşüncenin de ortadan kalkması için toplumun her kesimine hitap edecek çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Kadıoğlu, "Toplumumuzun algı noktasında, farklı yerlerdeki düşüncelerini değiştirmek adına faaliyetlerimize devam ediyoruz. 'Uyum buluşmaları' adını verdiğimiz, yabancıların hak ve hükümlerini anlatan programlar, yine Diyanet ve Milli Eğitim personeline yönelik düzenlediğimiz uyum çalıştaylarımız, valiliklerimiz başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarımıza yönelik göç, güvenlik ve sosyal uyum çalıştaylarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı."Düzensiz göçle mücadele ediyoruz"Kadıoğlu, gerçekleştirdikleri faaliyetlerde ana amaçlarının yabancılar hakkında doğru bilgilendirme yapmak ve toplumda oluşan yanlış düşünceyi ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.Sivil toplum kuruluşlarıyla uyum konusunda toplantılar, yerel basın, akademisyenler ve öğrencilerle programlar düzenlediklerine işaret eden Kadıoğlu, şöyle konuştu:"Bizim ana amacımız toplumumuzu bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak. Ana felsefemiz de uyum konusunda Türk toplumuna doğru bilgiler vermek ve birlikte yaşam kültürünü oluşturmak. Düzensiz göçle de mücadele ediyoruz. Uyum konusunda faaliyetlerimizi yaparken, Suriye'de Fırat Kalkanı özelinde Türkiye'nin güvenliği sağladığı bölgelerimize de geri dönüş oluyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın talimatıyla sahada uyum konusunda bilgilendirme faaliyetlerimize devam edeceğiz. Nisan ayında başlamış olduğumuz faaliyetlerimize, 2020 nisan ayına kadar devam edeceğiz. 'Her insan bir göç, her göç bir insan' olduğuna inanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."