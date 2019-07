Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 14'üncüsü Gaziantep 'te gerçekleştirildi.Karataş Mahallesi'nde yer alan Şahinbey Spor Salonu bahçesinde düzenlenen yemekli etkinliğe, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, UNHCR Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean Marie Garelli, İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir çok sayıda bürokrat, yabancı misafirler ve Gaziantepliler katıldı.Vali Yardımcısı Aladağ, programda yaptığı konuşmada, bu etkinliğin karşılıklı sevgi, saygı, anlayış ve dayanışmanın geliştirilmesi adına önemli olduğunu söyledi.UNHCR Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean Marie Garelli de Türkiye'nin ülkelerindeki iç savaş nedeniyle kaçan misafirlere muazzam bir ev sahipliği yaptığını ifade etti.Türk halkının gösterdiği olağanüstü misafirperverlikle göçmenlerin onurlu bir şekilde yaşadığını vurgulayan Garelli, "Türkiye'nin misafirlerine gösterdiği bu davranış dünya çapında bir örnek teşkil etmektedir. Bu toplantı ev sahipleri ile mültecileri arasındaki sosyal uyumu daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu programın bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla da Türk milletinin her zaman mazlumların yanında olduğunu dile getirdi.İnsanların hayatını kaybettiği, zulme uğradığı zamanda Türkiye'nin kapılarını kapatmasının mümkün olmadığını belirten Atilla, "Gaziantep büyük çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu yaklaşık 450 bin yabancı misafire ev sahipliği yapıyoruz. İlimizde yaşayan Suriyeliler ile aramızda kültürel farklılıklarımız olabilir ancak aynı coğrafyada ve aynı sancak altında yaşadık. Gaziantep birlikte yaşama kültürünün görüldüğü şehirlerin başında gelmektedir. Hep birlikte oluşturulmak istenen muhtemelen gerilimlere izin vermememiz gerekiyor." diye konuştu.GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür de Türkiye'de yaklaşık 18 bin Suriyelinin yüksek öğretim öğrencisi olduğunu, bu öğrencilerin 2 bin 350'sinin GAÜN'de eğitimini sürdüğünü ve her türlü çabayı gösterdiklerini aktardı.Bülbülzade Vakfı Başkanı Aldemir ise dünyanın bir insanlık krizi yaşadığı, vicdanın can çekiştiği ve insanlığın parçalandığı bir tarih dilimine şahit ettiklerini kaydetti.Aldemir, böyle bir dönemde Suriyelileri ağırlamayı bir yük olarak görmediklerini, onur ve şeref duyduklarını belirterek, "Suriyeli kardeşlerimizi, rakamlardan, ekonomik verilerden ibaret görmüyor, mazlumunuzla, mağdurunuzla, engellinizle bizim insanlık ve din kardeşimiz görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Programın sonunda Suriyeli yetim çocuklar tarafından Türkçe, Arapça, İngilizce şarkıların seslendirildiği mini konser verildi ve öğrencilere çanta hediye edildi.