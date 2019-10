Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 17'ncisi Rize 'de gerçekleştirildi.Rize Gençlik Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, kendisinin de bir göçmen olduğunu söyledi.Türkiye'nin yüzyıllardır kadim geçmişinde olduğu gibi bugün ve gelecekte de Anadolu'ya el açmış hiçbir milleti ve unsuru göçmen, sığınmacı ve mülteci olarak kabul etmediğini belirterek, "Her zaman yüksek bir kararlıkla şunu söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Sizler bizim misafirlerimizsiniz ve kardeşlerimizsiniz. Dininiz, dilin ve ırkınız ne olursa olsun Türkiye devletinin şefkatli ellerinde misafirsiniz." dedi.Dünyanın 192 farklı ülkesinden 5 milyona yakın insanın Türkiye'de yaşadığını ifade eden Ok, şunları kaydetti:"Bunlardan yaklaşık 90 farklı milliyetten de 2 bin kişi Rize'de yaşıyor. 450'si üniversitemizde öğrenci. Yaklaşık bin Suriyeli koruma kapsamı altında var. Bin kişi de ikametimiz var. Sayıların bizim için bir kıymeti yok. Biz gönüllere girmek istiyoruz. Göç krizini fırsata çevirmek istiyoruz. Çok büyük bu zenginlik ve insan kaynağını bu ülkeyi daha ileriye taşıyabilmek için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu kararlılığımız sonuna kadar devam edecek."Bazılarının bu duruma muhalefet edebileceğini veya kızabileceğine işaret ederek, "Burada bulunan kardeşlerimizin sıkıntılarını çözüp onlarla birlikte uyum içinde yaşamak akıllı olanın karıdır. Bugüne kadar 100'e yakın uyum ve faaliyet programı 81 ilimizin tamamında gerçekleştirmeye çalıştık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugünde ve yarında aramızda bulunan misafirlerimizin boynunu dünyanın hiçbir ülkesine ve hiç bir medeniyetine eğdirmedik ve eğdirmeyeceğiz." diye konuştu.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ise uyum ve mahalle buluşmalarını hızlı bir şekilde yaptıklarını belirtti.Etkinliğe, Rize Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İdris Altuntaş, İl Müftü Yardımcısı Naci Çakmakçı, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mürüvvet Serap Aydın ve diğer ilgililer katıldı.