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Uyum programı basladı, okul çevrelerinde polis denetimi-1

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasından hemen önce bazı kademelerde eğitim alan öğrenciler, uyum haftası kapsamında okula erken başladı.

05.09.2019 10:22 Uyum programı basladı, okul çevrelerinde polis denetimi-1
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasından hemen önce bazı kademelerde eğitim alan öğrenciler, uyum haftası kapsamında okula erken başladı. Bakanlığın çalışma takvimine göre, 1, 5 ve 9'uncu sınıflar bugün sınıflara girdi. Polis okulların  çevresinde  denetimlerini artırdı. Okul çevrelerinde çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurarak didik didik aradı.

Öğrencilerin okula uyum sağlamaları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan sistemle bugün okullar açıldı. İstanbul Emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Mobil Okul Timi (MOT) ilçe ve trafik ekipleri de öğrencilerin güvenliği için harekete geçti. Okul çevrelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaptıkları denetimlerle şüpheli gördükleri araçları ve yayaları durdurdu.

Ataşehir'de bulunan Celal Yardımcı Ortaokulu'nda denetim yapan ekipler  araçları didik didik ararken, şüpheli gördükleri kişileri de üst araması ve Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirdi. Vatandaşlar polisin bu uygulamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, çocuklarını okula gönderirlerken daha huzurlu olduklarını söyledi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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