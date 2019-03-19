Uyuma Uygulamasına Video Kliple Dikkat Çekildi

Emniyet Genel Müdürlüğü
, Uyuşturucuyla Mücadele Mobil Uygulamasıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir video yayınladı.Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hazırlanan bir video klip paylaşıldı.
uyuşturucu madde alışverişi ya da pazarlığına şahit olduysanız uyuşturcuyla mücadele mobil uygulamasıyla durumu anında güvenlik güçlerine bildirebilirsiniz
Mobil uygulamanın amacı vatandaşların karşılaşdıkları uyuşturcu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde bildirmelerini sağlamaktır. Söz
konusu paylaşımda, "Uyuşturucuyla mücadele, vatandaşlarımızın desteğiyle güçlü şekilde devam ediyor. Uyuma geleceğine sahip çık!." ifadeleri kullanıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
Kaynak: AA