14 Mart 2019, 14:39
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Uyurken Kalp Krizi Geçiren 1 Çocuk Annesi Kadın, Yatağında Can Verdi

Kocaeli'nde 1 çocuk annesi Pınar Çetin, yanında uyuyan eşi tarafından ölü bulundu. Yapılan incelemede, Çetin'in uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uyurken kalp krizi geçiren Pınar Çetin (38), yaşamını yitirdi.

EŞİNİN TEPKİ VERMEDİĞİNİ GÖRDÜ

Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan Cemil Çetin, sabah uyandığında yanında yatan eşi Pınar Çetin'in tepki vermediğini gördü. Cemil Çetin, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, 1 çocuk annesi Pınar Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede, Çetin'in uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pınar Çetin'in cenazesi, bugün Barbaros Mahallesi Hayırsevenler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Talihsiz kadından geriye bu fotoğraflar kaldı;

Körfez, Kocaeli, Kalp Krizi, Pınar, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (5)
ÜMİT 58 : allah rahmet eylesin ölümünde acı çektirmeyen yerinden olsun geride kalanlara sabırlar
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OSMAN BEY: aslında gıpta ettiğim ölüm şekli , ölümün her türlüsü üzüntü verici ama her insan yatağında uyurken ölmek ister , belki acısız ağrısız olduğu düşünülür yaşamadığımız için bilemeyiz ama Allah ölümün bile hayırlsını versin efendim sağlıcakla kalın
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UMUT CEVİZCİ : Allah rahmet eylesin çok genç yaşta ölmüş Allah ailesine sabırlar versin
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4D: sürekli işçilere enflasyon oranında zam istiyoruz. Sesimizi duyun, duyurun!
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ZAFER: ALLAH rahmet eylesin kabri cennet olsun inssallah
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