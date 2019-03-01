01 Mart 2019, 16:58
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Dev Pitonun Uyuyan Kadını Isırdığı Görüntüler Saniye Saniye Kaydedildi

Tayland'da uyuyan bir kadının piton yılanı tarafından ısırıldığı görüntüler evin güvenlik kamerasına yansıdı.Hastanede tedavisi yapılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Taylan'da 75 yaşındaki Kaew Sudsopha gece uyuduğu sırada klozetten evine giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bir piton yılanı tarafından ısırıldı. Talihsiz kadının yılanın saldırısına uğradığı anlar, oğlu tarafından odasına yerleştirilen güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde yaşlı kadın, uyurken tuvaletin klozetinden içeri giren yılan sürünerek kadının yattığı odaya giriyor ve yılanın dişlerini kadının ayağına batırdığı görülüyor. Neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın, çığlık atarak uyanıyor.

KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen yılan doğaya bırakılmak üzere götürüldü. Hastaneye kaldırılan kadının ayaklarında hafif yanma olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

3. Sayfa, Dünya


YORUMLAR (5)
KİMSENİN BAŞINA GELMESİN.: Güney Asya ülkelerinde, demek ki her yerde, her zaman karşınıza bir sürüngenin çıkması sürpriz olmaz..
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YILANDAN DEĞİL YALANDAN KORK: Piton ısırmaz sıkarak boğarak öldürür başka bir türdür ve zehirsiz dir bence yoksa taklayı atardı teyze
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SONLARI MENDERES GİBİ Mİ OLACAK ?...: Türkiye'de de dolar yılanı bizi ısırıyor . Hükümetin umurunda değil .
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  • ARTIK SONLARI DEĞİL : Artık sonları değil onu sizler düşünün sonunuz hangi çukurda hagi mezrada hongi ovada biter
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