Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'un Acı Günü

UYUŞMAZLIK Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'un yaşamını yitiren babası İdris Dursun, Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde toprağa verildi.
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'un, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı
Mahallesi'nde oturan 88 yaşındaki babası İdris Dursun yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün Merkez
Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Hicabi Dursun, Anayasa Mahkemesi
Başkanı Zühtü Arslan
, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy
, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman
, Gebze
Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak
, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından İdris Dursun, Eski Mezarlık'taki aile kabristanında toprağa verildi.
- Darıcakocaeli