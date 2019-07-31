Haberler» 3. Sayfa» Haber

Uyuşturucu alan arkadaşların kavgasında 1 kişi vuruldu

Eskişehir'de uyuşturucu madde kullanan arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı.

31.07.2019 12:04 Uyuşturucu alan arkadaşların kavgasında 1 kişi vuruldu
Eskişehir'de uyuşturucu madde kullanan arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Şirintepe Mahallesi Kayalar Sokak'ta gerçekleşti. Müstakil bir evde yaşayan Kemal I. (49) iddialara göre evine gelen iki arkadaşı ile birlikte uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra Kemal I. ile arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp silahlı kavgaya dönüşmesiyle Kemal I, vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Kemal I, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahlı kavga olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Şirintepe, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:10   Dikmen'deki orman yangınına helikopterli müdahale
15:09   Mahalle sakinleri ellerinde sopalarla hırsız kovaladı
15:09   Minibüsün çarptığı kadın ağır yaralandı
15:08   Cezaevinden firar eden şahıs ölü bulundu
15:07   Komşusuna 'ismimizi verdin' deyip kurşun yağmuruna tuttular
15:07   Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Pucca' isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında...
14:58   İdlib ve Halep'teki hava saldırılarında 3 ayda 781 sivil öldü