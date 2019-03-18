Uyuşturucu Alarak Araç Kullanan 371 Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Kayseri'de, geçen yıl uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanarak araç süren 371 sürücünün belgeleri 5 yıl süre ile geri alındı.<br><br>İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl yapılan denetimlerde 371 sürücünün, uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak trafikte araç kullandığı tespit edidi.<br><br>Bu sürücülere, uyuşturucu veya uyarcı madde alarak araç kullanmak suçundan işlem yapılarak, sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alındı. Kayseri, bu rakamla Türkiye'de ilk sırada yer aldı.