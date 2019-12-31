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Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler

İzmit'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken 2 şüpheli yakalandı.

31.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:41 Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler

'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte 100 gram metamfetamin, 150 gram esrar ve 322 uyuşturucu hap ele geçirildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu satıcıları E.K. ve O.K.?nin bulunduğu otomobil takibe alınarak, durduruldu. Şüphelilerin otomobili ile evlerinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin, 150 gram esrar, 322 ecstasy hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan poşetler ele geçirildi. Sorguya alınan şüpheliler, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çektiklerini söyledi. 



İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

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