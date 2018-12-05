Uyuşturucu Aranan Otomobilde Sahte Para Bulundu

Manisa
'nın Akhisar
ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine durdurduğu otomobilde kaputa gizlenmiş 57 bin liralık sahte banknot ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akhisar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ve Narkotikle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 34 PU 5284 plakalı otomobilin İstanbul
'dan uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine yol güzergahında önlem aldı.
İlçe girişinde durdurulan otomobilde dedektör köpekle yapılan aramada, kaputun altına gizlenen poşetlerin içinde 100'er liralık 570 sahte banknot bulunduğu tespit edildi.
Otomobildeki E.Ç. ve M.S. gözaltına alındı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:57