Uyuşturucu Bağımlılarının Kurtarıcısı Oldu

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:38



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:38

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (GASMEK) yönetici olarak görev yapan Aslıhan Taşdelen Sengir, uyuşturucu bağımlılarını kurtarmaya yönelik yaptığı çalışmalarla biri kadın 12 kişinin tedavi ettirilerek sağlıklı yaşam sürmesini sağladı.Yaklaşık 1,5 yıl önce görev yaptığı mahallede madde bağımlısı bir gencin çaresizliğini gören bir kız çocuğu annesi Sengir, uyuşturucu batağına saplanan gençleri kurtarabilmek için neler yapabileceğini araştırdı.Sengir, GASMEK Genel Koordinatörü Mustafa Bozgeyik'in de desteğiyle uyuşturcu bağımlısı gençlerle görüşüp onları tedaviye ikna etmeye karar verdi.GASMEK'te düzenlenen uyuşturucuyla mücadele konferanslarında, "uyuşturucuyu bırakmak isteyenlere kapısının açık olduğu" duyurusunu yapan Sengir, birebir görüşerek sohbet ettiği, ilgilendiği 29 bağımlıdan 12'sinin uyuşturucuyu bırakmasını sağladı.Sengir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GASMEK'in Hacıbaba Kurs Merkezi'nde 2017 yılında göreve başladığını ve merkezin bulunduğu mahallede gençlerin uyuşturucuyla birer birer zehirlendiğini gördüğünü söyledi.Gördüğü tablo karşısında bir şeyler yapmaya, bu insanlara bir dal uzatmaya karar verdiğini anlatan Sengir, "Zaten devletimizin, belediyemizin sağlamış olduğu imkanlar vardı. Bu düşüncelere çalışmalara başladım. Önce duyuru yaptım. Bu işin üstesinden geleceğime inanıyordum. Acaba bir kişiyi kurtarabilir miyim diye düşünürken, sayıyı 12 kişiye çıkardık. Onların mutlulukları bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Onlar iyiyse biz daha iyi olduk." dedi.Sengir, görevinin dışında böyle bir işle de meşgul olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek şunları kaydetti:"Sonuçta ölü bir bedene can veriyorsunuz. Hiç çekinmeden, insanların uzaklaştığı noktada kucak açtık. İteklemedik, kapımızı açtık, sıcak çayımızı ikram ettik. Onlara hal hatır sorduk. Belki zarar verebilecekleri nokta da bile güler yüzümüzü gösterdiğimiz zaman onlar da yakınlaştılar. Bir abla, bir kardeş edasıyla sohbet etmeye başladık. Tabii ilk etapta bu bataklığa niçin düştüklerini sordum. Bunlar benim için çok önemliydi. Akabinde tedavi sürecinde ikna etmeye çalıştım ve iknalar sonuç verdi."Tedavi sürecinde hem bağımlılarla hem de aileleriyle görüşmelere devam ettiğini dile getiren Sengir, bağımlılar hastaneye yattığında da hastane yetkililerinden bilgi almayı sürdürdüğüne dikkati çekti.Tedavi olan 12 kişinin sağlıklı bir yaşam sürdüğünü belirten Sengir, "Şu anda hepsi çalışıyorlar. İşinde gücünde insanlar. Hatta en çok sevindiğim noktalardan birisi zaman zaman kapımızı çalıp halimizi hatırımızı sormaları." ifadelerini kullandı."İnsan hata yapabilir ama 'bırakmak istiyorum' diyenlere kapımızı da gönlümüzü de açıyoruz." diyen Sengir, daha fazla kişiyi kurtarmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.Uyuşturucuyu bırakarak tedavi olan G.G, uyuşturucu nedeniyle çok kötü bir durumda olduğu bir sırada, arkadaşının tavsiyesiyle GASMEK'e gittiğini anlattı.G.G, arkadaşının kendisine Aslıhan Sengir'den bahsettiğini ve uyuşturucu bağımlılarını kurtardığını söylediğini belirterek "Aslıhan hanım, kendime güvenmemi sağladı. Onun sayesinde uyuşturucuyu bıraktım. Beni AMATEM'e götürdü, özel olarak ilgilendi. 5 yıldır kullanıyordum ama şimdi 6 aydır kullanmıyorum. İşime gücüme bakıyorum, her şey çok güzel. Hayat yaşamaya değer." diye konuştu.Tedavi olanlardan F.Ö. ise yaklaşık 20 yıldır uyuşturucu kullandıktan sonra Aslıhan Sengir'in yardımları sayesinde uyuşturucuyu bıraktığını, şimdi sağlıklı bir yaşam sürmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.