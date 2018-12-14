14 Aralık 2018, 10:42
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Uyuşturucu Bağımlısı Oğlundan Dayak Yiyen Anne: Devlet Bunu Cezaevine Atsın

Adana'da uyuşturucu bağımlısı oğlu tarafından darp edilen anne, "Yalvarırım bunu devlet ya tedavi ettirsin ya da cezaevine götürsün" diyerek gözyaşı döküp yardım istedi.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir genç, anne ve babasını darp ettikten sonra evlerini yakmaya çalıştı. Uyuşturucu bağımlısı oğlundan artık bıktığını uyuşturucu almak için para istediğini vermedikleri zaman kendilerini darp ettiğini söyleyen annesi, "Yalvarırım bunu devlet ya tedavi ettirsin ya da cezaevine götürsün. Biz bundan artık kurtulalım" diyerek gözyaşı döküp yardım istedi.

PARA ALAMAYINCA ANNE-BABASINI DARP ETTİ

Olay merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir uyuşturucu kullanan Burhan E. para bulup uyuşturucu alamayınca krize girdi. Bağımlı genç eve gelerek anne Fatma E. ile baba İbrahim E.'den para istedi. Ancak genç anne ve babasından para alamayınca annesini darp etti.

KAPIYI KİLİTLEYİP EVİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Burhan E. annesini darp edince araya babası girdi. Bu kez de Burhan E. babasının boğazına sarılarak onu boğmak istedi. Anne ve baba bir fırsatını bulup dışarı kaçtı. Bunun üzerine krize giren genç, kapıyı kilitleyip evi yakmaya çalıştı. Bu arada genç bir taraftan da poşet içine koyduğu uçucu maddeyi çekmeye başladı. Bunun üzerine anne ve baba polisi aradı. Olay yerine gelen polis Burhan E.'yi ikna etmek için bir süre uğraştı. Burhan E. uçucu maddeyi alıp sakinleşince kapıyı açıp polise teslim oldu. Burhan E. aranması da olduğu için sağlık ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra polis merkezine götürüldü.

OĞLUNUN CEZAEVİNE ATILMASI İÇİN YALVARDI

Anne Fatma E. oğlunun 2 yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, "Uyuşturucuya Yeşiloba Mahallesi'nde alıştı. Oradan uyuşturucuyu alıp burada içiyor. Bizden uyuşturucu almak için sürekli para istiyor. Biz de vermeyince hem babasını hem beni dövüyor. Biz bunun elinden bıktık. Bir anne babaya bu kadar acı çektirilmez. Ne yaptıysak onu bu illetten kurtaramadık, bizi yaşarken mezara soktu. Sağken ölüyüz. Evimizi yakmaya çalıştı, beni ve babasını dövdü. Bize yardım edin. Yalvarırım artık dayanacak gücümüz kalmadı. Yalvarırım bunu devlet ya tedavi ettirsin ya da cezaevine götürsün. Biz bundan artık kurtulalım. İnsan evladının kötü olmasını ister mi, cezaevine girmesini ister mi ama biz artık bıktık. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Para vermediğimiz zaman bizi öldürmek istiyor" diye gözyaşlarına boğuldu.

Anne
14 Aralık 2018 Cuma 10:42



YORUMLAR (14)
ALLAH KURTARSIN HERKESİ: Bende eroin bağımlısıydım. 8 YIL kadar kullandım. Şimdi içmiyorum çok şükür. Ama o kadar krizli günler yaşadım hiç aileme saldırmadım. Bunlar nasıl bir kafa yaşıyor ?
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DİYARBAKIRLI: ALLAH İSLAH ETSİN VALLA YAZIK BİLLA YAZIK
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ADAMSIN: Bir aile çocuğu nasıl yetistirirse öğle devam eder
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  • ESKİ UYUŞTURUCU BAĞIMLISI : Ne alakası var aile ile ? Sen o uyuşturucu nasıl bir şey hiç yaşadın mı ? Yaşamayan bilemez. Arkadaş çevresi önemlidir. Aile nasıl yetiştirirse yetiştirsin.
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GİZLİ KAMERA : Gızli kamera ve ses kaydı suç sayılıyor taciz ve şiddet olaylarında yasada bu suç olmaktan çıksın ki kadınlarımız ispatlaya bilsin
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