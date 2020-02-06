Pablo Escobar'ın kardeşinin yeni telefonunun tanıtım videosu çok konuşulacak

Dünyanın en büyük uyuşturucu tacirleri arasında yer alan Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar, Escobar Fold 2 isimli yeni katlanabilir akıllı telefonunu dikkat çeken bir kliple tanıttı.

Ürettiği akıllı telefonlarla Samsung 'a meydan okuyan Roberto Escobar, geçtiğimiz yıl Escobar Fold 1 isimli bir akıllı telefon çıkarmıştı. Roberto Escobar, sadece 350 dolarlık fiyat etiketiyle ses getiren Escobar Fold 1'in ardından şimdi de Escobar Fold 2 ismiyle katlanabilir akıllı telefon üretti.

399 DOLARLIK FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Samsung Galaxy Fold'u taklit ettiği öne sürülen telefonun fiyatı bir hayli dikkat çekici. Yurt dışında Samsung Galaxy Fold 1980 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulurken, Escobar Fold 2'nin fiyatı ise sadece 399 dolar. Escobar'ın telefondan 200 bin adet üreteceği söyleniyor.

SEKSİ TANITIM VİDEOSU ÇOK KONUŞULACAK CİNSTEN

Escobar Fold 2'nin tanıtım videosu da bir hayli ilginç oldu. Escobar, tüm dünyada dikkat çekmek için telefonu +18'lik bir video ile tanıttı. Videoda iç çamaşırlı kadınların telefonla verdiği pozlar çok konuşulacak cinsten.

Tanıtım videosundun görüntüler;