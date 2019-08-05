Haberler» 3. Sayfa» Haber

Uyuşturucu bulundurmak suçundan 9 kişiye adli işlem yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

05.08.2019 10:12 Uyuşturucu bulundurmak suçundan 9 kişiye adli işlem yapıldı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 9 şüpheliyi, uyuşturucu veya uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçuyla ilgili olarak da 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında, 2,22 gram esrar, 0,25 gram eroin, 2,23 gram metamfetamin, 0,47 gram bonzai ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:27   Kahraman itfaiyeci, intihara teşebbüs eden şahsı bacağından yakalayarak kurtardı
11:24   Uyuşturucudan 2 yıldır aranan şahıs yakalandı
11:22   Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı
11:21   Ölüm sokakta yakaladı
11:17   Tam teçhizatlı kazıcılar suçüstü yakalandı
11:13   Kilis'te sahte içki operasyonu
11:12   İstanbul'da 43 milyon TL'lik vurgun yapan çağrı merkezi çetesi çökertildi