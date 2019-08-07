Haberler» Güncel» Haber

Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü

Diyarbakır'da uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın 4 ay önce öldürülen oğlundan sonra diğer oğlunu da öldürdüler.

07.08.2019 00:15
Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü

Diyarbakır'da, iddiaya göre uyuşturucu çetesi üyelerini yakalatıp, tutuklatan ve 4 ay önce oğlu Delil Yurtçu'yu (29) silahlı saldırı sonucu kaybettiği için tehdit edildiğini ileri sürüp evinden taşınan Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Yurtçu'nun diğer oğlu Ferhat Yurtçu (32) da öldürüldü. İki grup arasındaki kavgada 5 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Özdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Kamışlı Bulvarı üzerinde bulunan hurdacı pazarında karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma,kısa silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullandığı kavgada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne götürülen Ferhat Yurtçu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yurtçu'nun cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışıp, kaçtığı belirtilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Muhtar Davut Yurtçu

4 AY ÖNCE KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Ferhat Yurtçu'nun, merkez Bağlar ilçesinin Fatih mahallesine son seçimlerde yeniden muhtar seçilen 5 çocuk babası Davut Yurtçu'nun oğlu olduğu belirlendi. Uyuşturucu çetesi üyelerini güvenlik güçlerine yakalattığı iddia edilen Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Yurtçu'nun diğer oğlu Delil Yurtçu, 23 Mart'ta bir arkadaşıyla Cemiloğlu Caddesi üzerinde araçta beklerken yanına yaklaşan ticari araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası olan oğlu Delil'in, uyuşturucu çetesi tarafından öldürüldüğünü ileri süren Davut Yurtçu, tehdit edildikleri gerekçesiyle güvenlik amacıyla evini taşımıştı.

4 ay önce öldürülen Ferhat Yurtçu

Evlerini taşıdıkları sırada basına konuşup, tehdit edildiklerini söyleyen ve bu akşam öldüren Ferhat Yurtçu, şunları söylemişti:

"Yetkililerden ricam bir an önce bu olaya el atılması. Kardeşimin faili meçhul olmasın. Bize gözdağı vermek için kardeşimi katlettiler."


Fatih Mahallesi, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (11)
KALE: Allah belanızı versin kan kusun inşaallah kalleş köpekler
Yayından Kaldır
13 0
Cevap yaz
MİTHAT: Tanık koruma programı yok mu kardeşim bu ülkede
Yayından Kaldır
21 0
Cevap yaz
ADMAN: Devlet, in ayibi vatandasini koruyamamis, bundan sonra ihbar eden olurmu.
Yayından Kaldır
40 0
Cevap yaz
M.Y: Bu iki olayı aydınlatıp gereken cezayı en üst seviyeden vermek bu Devletin namus borcudur. . . Bu babanın acısı üzüntüsü ancak bu şekilde hafifler . .
Yayından Kaldır
37 0
Cevap yaz
YAZIK: Sen burayı norveç mi sandın muhtar bey? Polise savcıya hakime güvenipte komşunu şikayet edersen böyle olur. Noldu o polis savcı seni ve çocuklarını korudular mı? Hayır. Ama onların hepsi çete çökerttikleri için fazladan ikramiye aldı, her birisi. Yani tabi şikayet etmesende ayrı bi sorun çetelere uyuşturucuya sessiz kalmış olurdun, buda ayrı bi mesele. Yani uzun lafın kısası böyle durumlarda öncelikle kendini ve aileni düşüneceksin ve kendine soracaksın "böyle yaparsam devlet bana sahip çıkar mı?" Ondan sonra şikayet et, yada etme. Yazık olmuş..
Yayından Kaldır
23 5
Cevap yaz
KAYSERİ- RABİA HACER: asıl bu gerçek vatansever baba için sokaklara çıkmalıyız kaz dağları için değil. . uyuşturucu gibi ülkeyi gençleri mahveden bir pisliği satan pazarlayan bir çeteyi yakalatmış. . bakın ne olmuş? misilleme evladı öldürülmüş. artık kimse ihbar edemesin diye!!!! elimizi taşın altına koyalım destek olalım!!!!!!!!!!!!!
Yayından Kaldır
44 9
Cevap yaz
BİR ADAM: Tehdit var Neden korumaya alınmadılar
Yayından Kaldır
47 1
Cevap yaz
3LMALİ: bu ulkede devlet yok anca vergi formurleri bulsunlar boyle olursa kimse ne pkk yi ihbar eder ne esrarci yaziklar olsun be
Yayından Kaldır
38 4
Cevap yaz
YUSUF: Bos konusma! Haline sukret! Etrafindaki ulkelere bak!
Yayından Kaldır
2 32
YAŞAMAK İÇİN: devlet sahip çıkmalı
Yayından Kaldır
42 0
Cevap yaz
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
01:30   GÜNDEM ÖZETİNE
01:19   Komşular arasında silahlı kavga: 3 yaralı
01:14   Yaşlı adama polis şefkati
01:12   Kahramanmaraş'ta, yıldırımın isabet ettiği ormanda yangın
01:07   İSTANBUL BEYKOZ'DA DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞUN ARAMA KURTAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
01:05   Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, midibüse çarptı: 4 yaralı
01:04   Beykoz'da denizde kaybolan çocuğu arama kurtarma çalışmalarına ara verildi