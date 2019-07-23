Haberler» 3. Sayfa» Haber

Uyuşturucu çiftçileri yakalandı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

23.07.2019 15:25 Uyuşturucu çiftçileri yakalandı
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, ilçenin Türkmenmecideye mahallesindeki kırsal alana hint keneviri ekerek esrar ürettikleri öne sürülen S.K.(27) ile E.T.'yi (25) saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise, 150 kök hint keneviri, 100 gram esrar ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Öte yandan şüpheli 2 kişinin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Mahmudiye, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:27   1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
16:25   Almanya'da camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
16:24   Boş sulama havuzuna düşen adam yaralandı
16:23   FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
16:18   'Taksi' uygulamasında 49 bin 336 TL ceza
16:17   1 kilogram uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalandılar
16:16   Antalya'da tarlada yangın çıktı