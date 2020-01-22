Uyuşturucu davasında ceza yağdı

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan 3 kişiye hapis cezası verilirken 1 kişi ise beraat etti.Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, haklarında 'uyuşturucu ticareti' suçundan dava açılan F.C.P., D.Ç., R.Ç. ile E.K'nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, R.Ç.'nin beraatine karar verirken, D.Ç. 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına, F.C.P. 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. 18 yaşından küçük olan E.K. ise 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN