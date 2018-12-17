Uyuşturucu Davasında Karar Çıkmadı

Eskişehir
'de, uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 5 tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşmasında karar çıkmadı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanıklar B.G., D.U., K.G., O.Ö. ve V.B. ile avukatlar hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlarını talep etti.
"Huzurda bulunan sanıktan bonzai almıştım"
Görülen davada tanık olarak dinlenilen Mehmet U., daha önceden uyuşturucu madde kullandığını, şimdi ise bırakarak tedavi gördüğünü ifade ederek, "Huzurda bulunan Baran isimli şahıstan bin liralık bonzai satın almıştım. Kullandığımda bonzai olmadığını anladım. Yanında bir kadın vardı, ama kim olduğunu bilmiyorum. Diğer sanıkları tanımıyorum" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, duruşmayı karar vermek üzere 9 Ocak 2018'e erteledi.
Olay
Geçtiğimiz ocak ayında Odunpazarı
ilçesine bağlı Zafer mahallesi Gündüzler
sokakta bulunan bir ikamet ve çevresinde uyuşturucu madde satıldığı iddiasıyla Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
Kaynak: İHA