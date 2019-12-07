Haberler » Güncel » Uyuşturucu dolu meyve suyu kutusuyla yakalanan kişi tutuklandı - Haber

Uyuşturucu dolu meyve suyu kutusuyla yakalanan kişi tutuklandı

FATİH'te güven timlerince şüphe üzerine durdurulan kişinin elindeki meyve suyu kutusunda satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

07.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:17Uyuşturucu dolu meyve suyu kutusuyla yakalanan kişi tutuklandı
FATİH'te güven timlerince şüphe üzerine durdurulan kişinin elindeki meyve suyu kutusunda satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güven Timleri, 14 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Fatih, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde şüphelendikleri Ö.(30) adlı kişiyi durdurdu. Emrah Ö.'nün üzerinde arama yapan ekipler, elindeki meyve suyu kutusu içerisinde satışa hazır halde 15 kağıt paket eroin ve 15 kağıt paket metamfetamin uyuşturucu ele geçirdiler. Şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Güven Timleri, Emrah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:02 Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı (2) - Haber
21:02 Antalya'da oğullarından iki gündür haber alamayan aile, polise başvurdu - Haber
21:01 Uşak'ta trafik kazası: 5 yaralı - Haber
21:01 Isparta'da asayiş uygulaması yapıldı - Haber
21:01 Esenyurt'ta TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hastanede öldü - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
19:34 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
7.12.2019 21:05:08