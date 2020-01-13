Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da ticari taksiden inerek kaçmaya çalışan şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunup aranan bir zanlı da yakalandı.

13.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:03Uyuşturucu ele geçirildi
'da ticari taksiden inerek kaçmaya çalışan şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunup aranan bir zanlı da yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Malatya - kara yolu İnönü Üniversitesi Kampüsü mevki Yonca Kavşağı üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada, ekipleri görünce içinde bulunduğu ticari araçtan inerek kaçmaya başlayan H. C. isimli şahıs kovalamaca sonucu üniversite içinde yakalandı. Şahsın ticari araç içerisinde bulunan sırt çantası içerisinde yapılan incelemede iki poşet halinde toplam ağırlığı 193.76 gram olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca olay yerine yakın mesafede bekleyen ve yakalanan şüpheli şahısla irtibatlı olduğu düşünülen araç içerisinde bulunan 2 şahsın yapılan G.B.T sorgulamasında, uyuşturucu madde ticaretinden kayıtları olduğu görüldü. Her üç şahısta haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Aranan şahıs yakalandı

Bu arada, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış olduğu şok uygulamada Zapçıoğlu Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan GBT-UYAP sorgulamasında, Malatya Ağır Ceza Mahkemesince Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay ve Malatya Asliye Ceza Mahkemesince Basit Yaralama Suçundan 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 8 ay Kesinleşmiş Hapis Cezası olduğu ve arandığı anlaşıldı.

Şüpheli şahıs adli makamlara teslim edildi. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:10  700 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
14:10  Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanını kabul etti - Haberler
14:10  Kayseri'de çocuk parkını benzinle kundakladılar - Haberler
14:07  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı... - Haberler
14:04  Asker eğlencesinde yengesini vuran kişi tutuklandı - Haberler
13:59  İran'dan, 'Protestocuları öldürmeyin' diyen Trump'a yanıt: İranlılar Süleymani'yi öldürdüğünüzü unutmayacak - Haberler
13:56  "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan - Haberler
13:55  Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı - Haberler
13:36  Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Haberler
12:56  Arnavutköy'de mantar aramaya giden iki kişi battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu - Haberler
13.01.2020 14:17:06