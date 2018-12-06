Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullananan Sürücüye Para Cezası

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol uygulamasında durdurulan otomobilde 46 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Serçeköy Mahallesi uygulama noktasında şüpheli bir otomobil jandarma ekiplerince durduruldu.
Yapılan aramada sürücü B.A. ve otomobildeki F.Y'nin üzerinde 46 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrollerinde uyuşturucu kullandığı tespit edildi.
Sürücü B.A'ya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 5 bin 167 lira para cezası kesilip, ehliyetine 5 yıl el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Aydın
06 Aralık 2018 Perşembe 10:58