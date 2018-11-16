Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanan Sürücünü Ehliyetine 5 Yıl El Konuldu

16 Kasım 2018 Cuma 11:37



16 Kasım 2018 Cuma 11:37

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Efeler ilçesinde, jandarmanın denetiminde uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edilen sürücüye 5 bin lira ceza kesildi ve 5 yıl el konuldu.Edinilen bilgiye öre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince 'Güven ve Huzur' uygulaması kapsamında Efeler ilçesi Serçeköy yol kontrol ve arama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde M.H'nin kullandığı aracın torpido gözünde 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile şarjöre takılı 13 adet fişek ele geçirildi. Ele geçen kurusıkı tabanca sahibine ise Kabahatler Kanunun 5729 4/2 maddesi gereğince bin 46 TL idari para cezası uygulandı. M.K'nın kullandığı aracın arka bagajında 1 adet seri kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 1 Adet şarjör ele geçirildi. Ruhsatsız tabancaya el konulurken; şüpheliye 6136 sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldı.M. Ş. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise pantolonunun cebinde kağıda sarılı halde 45 gram eroin maddesi bulundu. İdrar testi pozitif çıkan şüpheliye, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan 5 bin 167 TL trafik cezasını uygulandı ve ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. - AYDIN