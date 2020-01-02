Haberler » Güncel » Uyuşturucu hap içen kişinin ölümüyle ilgili 2 gözaltı - Haber

Uyuşturucu hap içen kişinin ölümüyle ilgili 2 gözaltı

Zeytinburnu'nda bir kişinin uyuşturucu hap kullandıktan sonra ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

02.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:52
'nda bir kişinin uyuşturucu hap kullandıktan sonra ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O'nun (27) yılbaşı gecesi Sümer Mahallesi Şehit Er Yavuz Bahar Sokağı'nda ölümüyle ilgili çalışma başlattı.
Ölen gencin arkadaşlarının bilgisine başvuran polis ekipleri, "Emrah O'nun ölmeden önce 3-4 uyuşturucu hap içtiği" şeklindeki ifadeler üzerine, uyuşturucu maddeyi temin eden şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürdü.
Tespitler doğrultusunda, Emrah O'ya uyuşturucu maddeyi temin eden arkadaşı Emrah D. (27) ve uyuşturucuyu sattığı öne sürülen Şeyhmus Ç. (21) yakalandı.
"Ölüme sebebiyet vermek ve uyuşturucu madde ticareti yapmak, satmak, almak ve temin etmek" suçlamaları yöneltilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Araştırma kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, maktul Emrah O'nun iş yerine şüpheli Emrah D'nin geldiği ve uyuşturucu maddeyi satın almak için cep telefonundan şüpheli Şeyhmus Ç. ile görüntülü konuştuğu anların bulunduğu belirtildi.
Uyuşturucu hap içen kişinin ölümüyle ilgili 2 gözaltı

Zeytinburnu, Emrah, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:18   Lübnanlı avukatlardan Nissan'ın eski yöneticisi hakkında suç duyurusu - Haber
19:18   Kayserispor basın sözcüsü tokgöz: transferleri kampa yetiştirmeye çalışacağız - Haber
19:18   Tunus'ta yeni kabinede görev alacak isimler açıklandı - Haber
19:16   Ankara, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisi - Haber
19:15   Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü Harun Çelik polise teslim edildi - Haber
18:34   Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Haber
18:24   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Haber
17:37   Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
2.01.2020 19:21:04