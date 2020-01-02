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Uyuşturucu hap kullanan kişinin ölümüyle ilgili gözaltı

Zeytinburnu'nda bir kişinin uyuşturucu hap kullandıktan sonra ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

02.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:08 Uyuşturucu hap kullanan kişinin ölümüyle ilgili gözaltı
'nda bir kişinin uyuşturucu hap kullandıktan sonra ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O'nun (27) yılbaşı gecesi Sümer Mahallesi Şehit Er Yavuz Bahar Sokağı'nda ölümüyle ilgili çalışma başlattı.
Ölen gencin arkadaşlarının bilgisine başvuran polis ekipleri, "Emrah O'nun ölmeden önce 3-4 uyuşturucu hap içtiği" şeklindeki ifadeler üzerine, uyuşturucu maddeyi temin eden şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürdü.
Tespitler doğrultusunda, Emrah O'ya uyuşturucu maddeyi temin eden arkadaşı Emrah D. (27) ve uyuşturucuyu sattığı öne sürülen Şeyhmus Ç. (21) yakalandı.
"Ölüme sebebiyet vermek ve uyuşturucu madde ticareti yapmak, satmak, almak ve temin etmek" suçlamaları yöneltilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Araştırma kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, maktul Emrah O'nun iş yerine şüpheli Emrah D'nin geldiği ve uyuşturucu maddeyi satın almak için cep telefonundan şüpheli Şeyhmus Ç. ile görüntülü konuştuğu anların bulunduğu belirtildi.

Zeytinburnu, Emrah, Güncel

Kaynak: AA

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